Tragedija u SAD-u: Srušio se avion, poginulo 12 osoba

Pilot i jedanaest padobranaca izgubili su život u teškoj zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju prijepodne u gradu Butleru u američkoj saveznoj državi Missouri, izvještavaju američki mediji.

Prema informacijama lokalnih službi, privatni zrakoplov srušio se ubrzo nakon polijetanja, oko 11:30 sati po lokalnom vremenu. Glasnogovornik Uprave za hitne situacije okruga Bates potvrdio je za Fox4 da je letjelica poletjela s aerodroma Butler Memorial, no nedugo zatim pokušala se vratiti. Iz zasad neutvrđenih razloga zrakoplov nije uspio sigurno sletjeti te se srušio u blizini autoceste. U nesreći nitko od 12 osoba koje su se nalazile u zrakoplovu nije preživio. Okolnosti tragedije istražuju nadležne službe.