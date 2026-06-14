Tragedija u SAD-u: Srušio se avion, poginulo 12 osoba

Pilot i jedanaest padobranaca izgubili su život u teškoj zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju prijepodne u gradu Butleru u američkoj saveznoj državi Missouri, izvještavaju američki mediji.
Prema informacijama lokalnih službi, privatni zrakoplov srušio se ubrzo nakon polijetanja, oko 11:30 sati po lokalnom vremenu. Glasnogovornik Uprave za hitne situacije okruga Bates potvrdio je za Fox4 da je letjelica poletjela s aerodroma Butler Memorial, no nedugo zatim pokušala se vratiti. Iz zasad neutvrđenih razloga zrakoplov nije uspio sigurno sletjeti te se srušio u blizini autoceste. U nesreći nitko od 12 osoba koje su se nalazile u zrakoplovu nije preživio. Okolnosti tragedije istražuju nadležne službe.
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