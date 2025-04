Vlasnik Tesle moli za milost: 'Kupio sam ga prije nego je Elon poludio'

Društvenim mrežama već tjednima kruže video snimke oštećenih ili zapaljenih Tesla automobila, auto-salona i punionica proizvođača navedenih električnih automobila. Napadi su započeli u SAD-u, a sada su stigli i u Europu. Iz protesta prema izvršnom direktoru Tesle Elonu Musku kontroverznom, savjetniku američkog predsjednika Donalda Trumpa . Kako prenosi njemački “Spiegel”, u posljednje vrijeme je u Njemačkoj zabilježen porast materijalnih šteta i podmetanja požara na Tesla automobilima.

“Sada su na meti i Tesle u Austriji”, piše austrijski dnevni list “Heute” u tekstu pod naslovom “Mržnja prema Musku - sada vlasnici Tesle mole za samilost” “Heute” u nastavku navodi zanimljivi primjer dosjetljivog vlasnika Tesla automobila u Beču koji je, kako bi spriječio vandalizam, na stražnji dio svog vozila zalijepio naljepnicu neobičnog sadržaja: “Kupio sam ga prije nego što je Elon poludio! (“I bought this before Elon went crazy”) List navodi kako je Bečaninu traženje samilosti uspjelo, jer je punjenje njegovog Tesle u petak poslijepodne na jednoj od uličnih elektro punionica u 3. bečkom stambenom okrugu Landstraße, prošlo bez ekscesa.

Prema podacima austrijske Savezne kriminalističke policije, od početka ove godine zabilježeno je više napada na vozila marke Tesla, nego prethodnih godina. Između siječnja i travnja 2025. godine prijavljeno je deset slučajeva vandalizma na Tesle. Međutim, porast krađa navedene marke automobila “nije zabilježen”, izvještava Austrijska novinska agencija APA. Statistički podaci pokazuju da je ove godine drastično pao i broj prodanih automobila marke Tesla. I to, unatoč ukupnom porastu broja novih registracija električnih automobila u Austriji.

U siječnju i veljači registrirano je samo 489 novih Tesla, što prema statističkim podacima predstavlja pad prodaje za čak 61 posto. Kao razlog “Heute” navodi protest Austrijanaca protiv Elona Muska, Trumpovog savjetnika koji je “uveliko zaslužan za drastično smanjenje broja radnih mjesta u javnom sektoru”. Osim toga, kako ističe list, Musk je također “javno izrazio simpatije prema desno-populističkim i desno-ekstremističkim strankama u Europi”.