najviše kupuju stranci

Vlasnik pekarnice na Hvaru gdje pizza stoji 400 kuna: 'Nije to pljačka, to je naš poslovni model i stara cijena'

-To je stara cijena, pa to tako zna. Naš cjenik ima, lijepo piše sve. Ima i skuplje. Jumbo pizza margarita- 320 kuna, jumbo peperoni – 400, a imaš i ovaj jumbo hvarmix, samo ona ti dođe 480 kuna. Idu razni dodaci gore. Odlična pizza- rekao je vlasnik pekarnice na Hvaru pa odgovorio na pitanje kako pizza u pekari može koštati i do 500 kuna.