Vlasnica hotela u SAD-u nudi besplatan smještaj ženama koje idu na pobačaj u druge države

U SAD-u zadnjih nekoliko mjeseci države diljem zemlje donose zakone kojima je otežano, u nekim slučajevima i gotovo nemoguć pobačaj. Voditeljica hotela Yale, Shelley O'Brien, je u Michiganu svima koji su putovali izvan države na postupak ponudila: "Dođite u Michigan i slobodno ostanite u njenom hotelu".

Do sada, O'Brien je rekla da je nitko nije prihvatio ponudu, iako ima spremnu sobu za svakoga tko treba. Rekla je da to zove "Jane's Room" - poveznica s Jane Roe, pseudonim za Normu McCorvey, tužiteljicu u predmetu Vrhovni sud Roe protiv Wadea. Ponuda je, međutim, dobra za njezin posao. Tijekom vikenda, nakon što je objavila post na Facebooku, rekla je da je zaradila 400 dolara više nego prije tjedan dana, javlja CNN.

" Poštovane sestre koje živite u Alabami, Ohio, Georgia, Arkansasu, Missouriju ili bilo kojoj drugoj državi koja slijedi slične zakone kojima se ograničava pristup, ne možemo učiniti ništa o načinu na koji vas tretiraju u vašoj matičnoj državi. No, ako uspijete stići do Michigana, podržat ćemo vas s nekoliko noćenja i prijevozom do i od vašeg termina.

(Ažuriranje 5/22/19: Otkako sam ovo objavio, primio sam broj ljudi koji su htjeli pomoći da vas dovezem ovamo ... i naučila sam o organizacijama kao što je Yellowhammerfund.org koje imaju mrežu već da pomognu mnoge prepreke za dobivanje sigurnih i zakonskih reproduktivnih usluga Ako vam je potrebna pomoć, molim vas da mi pošaljete poruku. Iznos doniran do danas: 100 USD (5/22/19) :-)) Imamo nevjerojatne ljude u našem selu ... imamo vaša leđa.

#stopthebans #theyalehotel #thesisterhood #ittakesavillage (Uređeno da biste dodali Missouri 5/16, Arkansas 5/18, da biste uklonili nekoliko hashtagova koji su postali kontroverzni 5/18, i dodati sve ostale države 5/19)", stoji u objavi na službenoj stranici hotela Yale.