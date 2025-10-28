Vlasnica Čarobnog dvorca osuđena za subvencijsku prijevaru

U veljači su Adrianna Jadranka Vidjak, vlasnica dječjeg vrtića Čarobni dvorac, i pedagoginja iz tog vrtića uhićene po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) zbog subvencijske prijevare, u srpnju su optužene, a sada su na temelju nagodbe s EPPO-om na zagrebačkom Županijskom sudu i osuđene. Na temelju nagodbe s EPPO-om, Adrianna Jadranka Vidjak osuđena je na 11 mjeseci zatvora koji su joj zamijenjeni radom za opće dobro. Izrečena joj je i sporedna novčana kazna od 15.000 eura. Mora vratiti protupravno stečenu korist od 229.731 eura, a od tog iznosa dio je vratila pa joj je još preostalo 80.000 eura koje mora uplatiti u proračun. Njezina suoptuženica uvjetno je osuđena na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine, dok je vrtić Čarobni dvorac novčano kažnjen s 15.000 eura.

Prema optužnici, EPPO ih je teretio za subvencijsku prijevaru od ukupno 229.731 eura, još tijekom istrage vrtić je u proračun vratio 35.272 eura. Osim za subvencijsku prijevaru, teretile su se i za krivotvorenje isprave u slučaju koji je uključivao sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Prema optužnici, vlasnica vrtića teretila se da novčana sredstva, koja su Čarobnom dvorcu dodijeljena u okviru projekta "Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog predškolskog odgoja i obrazovanja" nije koristila za ono za što su ta novčana sredstva bila namijenjena. Novac je, primjerice, trebao biti utrošen u produljenje radnog vremena vrtića, osposobljavanje odgajatelja ili zapošljavanje dodatnog osoblja. No umjesto toga, EPPO je teretio optuženice da su novac trošile za pokrivanje redovitih tekućih troškova, a vlasnicu vrtića i da ga je trošila za osobne potrebe.

Kako bi to opravdale, optuženice su prema navodima EPPO-a, sačinile više neistinitih evidencija o nazočnosti djece u produženom dnevnom boravku te su lažirale mjesečna izvješća o provedbi projektnih aktivnosti. Neistinite evidencije i lažirana izvješća potom su predale Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZO) kako bi opravdale svoje zahtjeve za isplatu 251.051 eura potpora. EPPO je vlasnicu vrtića teretio i da je od zaposlenika zahtijevala da joj daju dio svoje plaće, na što su oni pristajali u strahu od gubitka posla. Ukupno joj je plaćeno 31.190 eura u gotovini. Prije no što se posumnjalo na moguće nepravilnosti, HZZO je odobrio šest od sedam zahtjeva za isplatu novca, a Čarobnom dvorcu ukupno je isplaćeno 229.731 euro, od čega 195.272 eura iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a 34.459 eura iz državnog proračuna Republike Hrvatske.