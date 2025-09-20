Vlajčić u ratu protiv svinjske kuge angažira i vojsku i policiju

S Afričkom svinjskom kugom (ASK) na istoku se Hrvatske bore već dvije godine. U Osječko-baranjskoj županiji provođene su stroge mjere, no one nisu spriječile širenje bolesti, koja se u petak pojavila na farmi Sokolovac u vlasništvu Belja, s oko 10.000 svinja, zaprijetivši tako pravom katastrofom za kompletno hrvatsko svinjogojstvo. ASK je istodobno potvrđen i u Nemetinu, gdje je više od 1600 svinja. U takvoj situaciji, u Osijeku je zasjedao Nacionalni krizni stožer za kontrolu i suzbijanje ASK, s kojeg je, očekivano, poručeno kako će se na obje farme provesti eutanazija svinja.

Preuzimanje odgovornosti

Zaključeno je pritom kako je za širenje bolesti usprkos svim mjerama kriv ljudski faktor – neodgovornost i ilegalne aktivnosti, zbog čega je ministar poljoprivrede David Vlajčić konačno objavio otvoreni rat kršenju i zaobilaženju biosigurnosnih mjera. I pritom preuzeo punu osobnu odgovornost za buduću borbu protiv ASK, stavljajući se osobno na čelu Kriznog stožera, koji je do sada vodila ravnateljica Uprave za veterinu Tatjana Karačić.

– S današnjim danom osobno preuzimam vođenje Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge. Poruka je jasna: sustav je decentraliziran, ali mora postojati jasna linija političke i zapovjedne odgovornosti – poručio je Vlajčić iz Osijeka, s konferencije za novinare kojoj su prethodili medijski napisi s neslužbenim informacijama o nesuglasicama između Ministarstva i Državnog inspektorata oko toga što treba učiniti sa svinjama u Sokolovcu. A, po onom što je rekao na konferenciji za novinare, čini se kako je Vlajčić uvjeren da su te informacije plasirane iz Državnog inspektorata.

– Ono što ne možemo dopustiti jest prebacivanje odgovornosti koje se već može iščitati iz pojedinih medijskih napisa. Često se pozivajući na neimenovane izvore, mediji su već počeli spekulirati tko je kriv, a tko prav. Tako se samo stvara dodatna nesigurnost i nepovjerenje, što je u ovom važnom trenutku potpuno kontraproduktivno – rekao je Vlajčić.

Decentraliziranom sustavu ovo nije prvi put da pokazuje slabosti i ostavlja prostor za pranje ruku i prebacivanje odgovornosti s jedne institucije na drugu u različitim slučajevima izbijanja bolesti na životinjama. Dobro se to vidjelo i ljetos kod pojave bedrenice u unutrašnjosti Dalmacije, a nakon ulaska ASK na farmu u sastavu Belja u Vladi su, čini se, konačno shvatili da je vrag odnio šalu i da je situacija preozbiljna za takve pozadinske igre.

– Do ovog tjedna afrička svinjska kuga u Hrvatskoj pogađala je isključivo manja gospodarstva. Sve farme koje su bile zahvaćene 2023. imale su manje od 500 svinja. Ovaj tjedan prvi put imamo prodor bolesti u velike farme, u Nemetinu i Sokolovcu. To je prekretnica. Do ovog tjedna od ove smo bolesti izgubili gotovo 41.000 svinja. Kada se tome dodaju Nemetin i Sokolovac, dolazimo do više od 51 tisuće, što je gotovo pet posto ukupnog fonda Do ovog tjedna afrička svinjska kuga u Hrvatskoj pogađala je isključivo manja gospodarstva. Sve farme koje su bile zahvaćene 2023. imale su manje od 500 svinja – iznio je ministar dosadašnje brojke i nastavio s novima, koje bi stvar u narednim danima mogle dovesti do pucanja.

– Budući da se 67 posto hrvatskih svinja drži na tek 1,5 posto velikih objekata, moramo biti svjesni: današnjih pet posto vrlo lako postane sedamdeset pet ako se pojedinci nastave ponašati neodgovorno i bolest se prelije na još velikih objekata – rekao je Vlajčić.

Podsjetio je kako su vlasti i do sada donosile rezolutne odluke, uključujući potpuni odstrel divljih svinja u zoni ograničenja III, ali se bolest unatoč tome nastavila širiti. Pa je zaključio kako se odluke moraju brže i efikasnije provoditi, a da bi se to omogućilo, nužna je, kaže, centralizacija sustava.

– Stožer je podignut na razinu čelnika svih nadležnih tijela – veterinarskih, inspekcijskih, sigurnosnih i upravnih. Time osiguravamo da odluke budu brze, jedinstvene i obvezujuće za sve – rekao je ministar, najavljujući kako će država u borbu protiv širenja afričke svinjske kuge upregnuti sve svoje sustave, uključujući i policiju i vojsku.

24-satni nadzor velikih farmi

Ministar je naveo da će se na državnoj granici pojačati kontrole kako bi se spriječio prelazak bolesti iz susjednih zemalja, a svaka sumnja u ilegalni promet životinja ili proizvoda bit će odmah sankcionirana. Uspostavit će se, kaže, i policijski punktovi za nadzor kretanja unutar zemlje, koji bi trebali spriječiti nekontrolirani promet životinja i proizvoda. Državni inspektorat strogo će kontrolirati svako gospodarstvo, a inspektorima će na terenu pomagati policija. Svaka nepravilnost koju utvrde, odmah će se sankcionirati.

Policija će se angažirati i na velikim farmama, koje će pod policijskim nadzorom biti 24 sata dnevno što je, kaže Vlajčić, nužno jer se radi o objektima koji drže gotovo dvije trećine ukupnog svinjskog fonda u Hrvatskoj. Pod policijskom blokadom bit će i zaražene farme, oko kojih će se u potpunosti zabraniti promet, a na teren će se poslati i civilna zaštita, koja će pomagati u provedbi mjera i nadzoru.

– Njihova prisutnost dodatno osigurava da se odluke provode na svakom terenu, bez izuzetaka – poručio je ministar poljoprivrede.

Na sastanku stožera bio je i ministar obrane Ivan Anušić, koji je pojasnio kako će se vojska uključiti kroz angažman nuklearno-biološko-kemijske bojne, koja će pomagati u dezinfekciji objekata, o čemu je razgovarao i s načelnikom Glavnog stožera HV-a.