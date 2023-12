Vladimira Putina osramotili na njegovoj vlastitoj godišnjoj konferenciji za medije

Godišnja maratonska konferencija za medije Vladimira Putina uvijek je bila prilika da on domaćoj javnosti, ali i svijetu pošalje svoje poruke i gdje nema mjesta za škakljiva pitanja. Kontrolirana je to konferencija, a Putinu pitanja postavljaju mailom ili SMS-om i građani, ali ona se naravno brižno proberu. No ovaj put organizatoru se dogodio popriličan gaf jer su se neko vrijeme Putinu iza leđa na velikom ekranu vrtjela pitanja bijesnih građana koji nimalo blagonaklono nisu ocjenjivali njegovu vladavinu ni rusku intervenciju u Ukrajini.

Pitanja za Putina građani su postavljali dva tjedna, a državni mediji navode da ih je od srijede poslano oko dva milijuna. Među pitanjima koje su Rusi slali, a nisu pročitana Putinu, ali su bljeskala na ekranima postavljenim u dvorani, tako su se mogle vidjeti poruke kao što su: "Gospodine predsjedniče, kada će prava Rusija biti kao ona na TV-u?" ili: "Nemoj se kandidirati za još jedan predsjednički mandat." Tko zna, možda ih ipak pročita u miru iza zidina Kremlja.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Okršaj s umjetnom inteligencijom: Putinu pitanje o dvojnicima postavio - njegov dvojnik