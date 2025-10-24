Naši Portali
SJEDNICA VLADE

Vlada na sjednici donosi odluku o minimalnoj plaći za 2026. godinu

Zagreb: Održana je 119. sjednica Vlade
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Karolina Lubina
24.10.2025.
u 12:37

Premijer Plenković ranije je najavio da će povećati minimalnu plaću

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se nova sjednica Vlade. Na sjednici će biti donesen prijedlog uredbe o visinu minimalne plaće za 2026. godinu. Na početku sjednice premijer Andrej Plenković komentirao je aktualnosti. 

- Tema koja uvijek zaintrigira pozornost javnost je minimalna plaća. Vlada svojom uredbom donosi njezinu visinu za iduću godinu. Postoji jedno stručno povjerenstvo za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće, oni analiziraju aspekte koji su uključenih za određivanje minimalne plaće. Mi smo pažljivo razmotrili sve prijedloge, smatramo da je primjereni iznos bruto plaće 1050 eura. Od 2w016. do 2026. bruto iznos s tadašnjih 414 eura ide za 153 posto gore i dolazi na 1050 eura. Samo u proteklih tri godine minimalna plaća je rasla sa 750 eura bruto na 1050 eura bruto  - kazao je Plenković.

- Uz minimalnu plaću koja je na 970 eura bruto dosegli smo 75,1 posto prosjeka o minimalnoj plaći u Europskoj uniji - kaže Plenković. - Hvatamo korak s onim državama srednjoistočne Europe koje su ušle u EU prije deset godina - dodao je. - Ponovno ćemo donijeti kompenzacijske mjere prema poslodavcima koji isplaćuju minimalne plaće da prva tri mjeseca razliku od 970 do 1050 eura dobije od države - dodao je. - Primijetili smo da te mjere koristi manje poslodavaca nego bi se to očekivalo što znači da su oni u stanju nositi tu razliku kada su u pitanju minimalne plaće - kaže. 

Ključne riječi
Andrej Plenković minimalna plaća Sjednica Vlade

