Vlada mijenja zakon kako bi se moglo kazniti one koji ne provode mjere

Unatoč prosvjedima i najavi referenduma protiv obveznih COVID-potvrda, Vlada ne namjerava odustati od smjera kojim je krenula u borbi protiv pandemije. Dapače, premijer Andrej Plenković u srijedu je najavio sankcioniranje onih koji se ne budu držali mjera koje je propisao Stožer civilne zaštite, kao i onih koji pozivaju na građanski neposluh protiv COVID-potvrda. Trojicu ministara – Davora Božinovića, Vilija Beroša i Ivana Malenicu – zadužio je da pronađu zakonske načine za propisivanje prekršajnih sankcija.

– Je li to Zakon o civilnoj zaštiti, o zaštiti od zaraznih bolesti ili neki treći da uvedemo sankcije i to financijske, prekršajne, za ove koji odluke koje Stožer donosi na temelju zakona kako bi zaštitio zdravlje građana bagateliziraju, ignoriraju i pozivaju na građanski neposluh. To ne dolazi u obzir – rekao je premijer.

– Bit ćemo čvrsti i ustrajati u ovome i zato očekujem prijedloge promjena zakona i prekršajne sankcije za one koji misle da su jako pametni, pametniji nego većina ljudi na svijetu. E nisu, to im jasno poručujemo i čvrsto ćemo ustrajati protiv ovakve demagogije, populizma i podilaženju nepotrebnim strastima – dodao je Plenković.

Analiziraju što promijeniti

Zaduženi ministri su na sastanku odmah poslije sjednice Vlade stali analizirati zakone koje bi potencijalno trebalo izmijeniti kako bi proveli njegov naputak. Koji će to zakoni biti do zaključenja ovog izdanja nije objavljeno, no jasno je da bi se sankcije trebale odnositi na čelnike tijela koji odbijaju provesti odluke Stožera, ne na same građane koji odbijaju predočiti potvrde.

Naime, u samoj odluci o uvođenju COVID-potvrda stoji kako je njezinu provedbu “dužan osigurati čelnik tijela, odnosno poslodavac”, no kako nisu propisane nikakve sankcije, zasad se ne može reći ni da su oni koji ne žele provesti ovu odluku u prekršaju. A među njima su gradonačelnici Sinja, Primoštena i Čabra Miro Bulj, Stipe Petrina i Antonio Dražović, ali i predsjednik države Zoran Milanović kojega je, za razliku od gradonačelnika, ponešto teže zakonski prisiliti na provođenje odluke o obveznim COVID-potvrdama.

Milanović je već prvog dana primjene te odluke poručio kako on zaposlenike u svom uredu “neće maltretirati”, a pitanje je što bi zapravo Stožer, Vlada ili Sabor mogli učiniti ako bi pri tom stavu ostao i nakon propisivanja sankcija za nepoštovanje odluke koju naziva “maltretiranjem bez ikakvih argumenata”. Eventualna Milanovićeva upornost u nepoštovanju epidemioloških mjera, s obzirom na imunitet nepovredivosti predsjednika, u konačnici bi vodila do ponovnog otvaranja pitanja njegova opoziva, a takve situacije HDZ-u i Vladi dosad nisu donosile ništa dobroga. Vjerojatno svjesni te činjenice, ministri su na presici nakon vlade izbjegavali odgovoriti na pitanje hoće li se planirane sankcije odnositi i na Milanovića. Premijer je, međutim, i na današnjoj sjednici Vlade i nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a dan ranije jasno dao do znanja kako mu Milanovićevo “podbadanje” kad je riječ o epidemiološkim mjerama itekako smeta.

– Ne može me nitko uvjeriti da je bris problem, pogotovo onima koji potiču na prosvjede ili ignoriranje COVID-potvrda, a primili su jednu, dvije ili tri doze. Zaštitili se kao lički medvjed, a potiču ljude na javni neposluh i ignoriranje odluka Stožera – rekao je premijer, očito aludirajući na Milanovića, koji je nedavno otkrio da se cijepio i trećom dozom. I on i ministri su se trudili objasniti da obvezne COVID-potvrde ne znače obvezu cijepljenja, nego tek obvezu testiranja dva puta tjedno za one koji rade u državnoj i javnim službama.

Zaštita sustava

Općenito, danas se u uvodnom govoru premijera i izvješćima šefa Stožera Božinovića i ministra zdravstva Beroša mogla zamijetiti određena promjena u obrazlaganju mjera koje donosi Stožer. Dok je do sada fokus uglavnom bio na zaštiti zdravlja, danas se naglašavalo kako je svrha mjera i zaštita zdravstvenog sustava koji bi, kako je naglasio ministar Božinović, u svakom trenutku morao ostati sposoban brinuti se za pacijente koji boluju od drugih bolesti, ne samo od COVID-19.

Plenković je pritom spominjao i ekonomsku štetu koju Hrvatska trpi zbog pandemije, a obvezu testiranja u državnoj i javnim službama nazvao je minimalnim naporom koji se traži od građana kako bismo se izborili s pandemijom. Naglasio je i kako je riječ o privremenoj mjeri, uključivoj i prema cijepljenima i prema necijepljenima. Vlada je, inače, na zatvorenom dijelu sjednice odgovorila na ustavne tužbe vezane uz obvezne COVID-potvrde, a iako očitovanje nije objavljeno, za pretpostaviti je da je bazirano upravo na ovim argumentima.

VIDEO Ivan Malenica: Sankcije poslodavcima koji ne poštuju odluke stožera o covid potvrdama