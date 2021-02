Plenković usred sjednice: Sada smo osjetili i potres

Premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice Vlade izvijestio je o trenutačnoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj.

- Imamo trend pada zaraženih koji se nastavlja deseti tjedan zaredom. Danas je to palo deset posto u odnosu na ono što smo imali 10. prosinca. Trenutno nam je tjedni prosjek od 75 potvrđenih slučajeva na milijun stanovnika. Samo Finska i Danska imaju manje od nas u EU. Dakle situacija je puno bolja nego prije, a u padu je i broj preminulih - naglasio je premijer.

- Od 15. veljače smo išli popuštanju mjera u nekoliko smjerova, smatramo da je to bilo primjereno. Želim poručili građanima da ćemo razmatrati situaciju i ako ćemo moći ići u popuštanje mi ćemo to napraviti, od 1. ožujka, sa ili bez poticaja lokalnih stožera - rekao je premijer te se osvrnuo na cjepivo:

- Dinamika cijepljenja se intenzivira. Doze koje su došle do sada i one koje će doći tijekom ožujka, bit će preko 700.000 doza do kraja ožujka. Što se tiče razgovora o cjepivima od kompanija koje nisu u ovih nekoliko rezerviranih, mi ćemo na temelju kontakata napraviti određene upite prema ruskoj strani, vidjeti kakve su sve informacije. Zbog sigurnosti građana i uobičajenih kriterija želimo biti sasvim sigurni da to bude pouzdano, sigurno i učinkovito kao i ova tri cjepiva koja su u uporabi. Nije dobro da nam sa županijske razine netko iznosi informacije koje zbunjuju starije od 65. Sva tri cjepiva su učinkovita na način da nema smrtnih posljedica, teških simptoma, hospitalizacije, respiratora...

Osvrnuo se i na ostale aktivnosti Vlade.

- Možemo biti zadovoljni napretkom na gradilištu Pelješkog mosta. Do kraja godine most bi fizički trebao biti spojen, a nakon toga kreću finalni radovi na mostu, pregledi, dozvole, pristupne ceste. Sve bi trebalo biti gotovo do sezone 2022. Dobro je da je dolje otvoren i studentski dom za više od 500 studenata. Potpisan je ugovor za sigurnu kuću. Na taj način ispunjavamo ambiciju da u svim županijama postoje skloništa za žrtve nasilja. Borit ćemo se protiv tog negativnog fenomena, već smo tri zakona promijenili i ići ćemo dalje i pokušati učiniti da tog fenomena bude još i manje.

Govorio je i o izuzeću viza za SAD.

- Izdvojit ću i temu vanjskopolitičkog karaktera. SAD su potvrdile da je Hrvatska nakon niza godina ispunila uvjet za priključivanje programu izuzeća od viza. Broj odbijenih zahtjeva je bio 2,68 % a prag je bio tri posto. Slijedi rješavanje još nekoliko pitanja i vjerujemo da bi se do ljeta trebale završiti i procedure sa strane Washingtona tako da naši građani riješe pitanje viza. Neke druge članice EU koji su u njoj duže nego mi još nisu to uspjele riješiti, zaključio je Plenković.

Ministar Tomo Medved govorio je o stanju na Banovini.

- Osiguravanje privremenog smještaja za stanovništvo potresom pogođenog područja i dalje je prioritet. Postavili smo kontejnere i mobilne kućice. U stanove i kuće u vlasništvu RH zbrinuto je 213 osoba. Petrinji smo predali kontejnersko naselje Sajmište. Imamo popis oštećenih građevina i predloženo je uklanjanje 314 objekata. Krećemo krajem ovog tjedna s podnošenjem zahtjeva za obnovu objekata i važno je naglasiti da smo proceduru maksimalno pojednostavili. Dogovorili smo uspostavljanje mobilnih ureda za stručnu pomoć koji će biti povezani s katastrom, gruntovnicom... Građani će moći pokrenuti postupak obnove samo uz jednostavan obrazac i osobnu iskaznicu. Stručni timovi će pomagati građanima u ispunjenju obrazaca. I dalje se prate pojave otvora u tlu. U nedjelju je završeno uklanjanje oštećene zgrade bivše vojarne Zrin u Petrinji.

Ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio je o epidemiološkoj situaciji.

- Planira se reduciranje kapaciteta za covid bolesnike i povratak medicinskih djelatnika u matične ustanove, a koji su bili preraspoređeni u KB Dubrava. Donesena je odluka o objavi stručnog teksta o post covid sindromu sa svim informacijama za liječnike obiteljske medicine. Dosad je u Hrvatsku stiglo 210.870 doza cjepiva, upotrijebljene su 142.222 doze, a cijepljeno je 87.169 osoba. Jednu dozu cjepiva primilo je 32.116 osoba dok su 55.053 osobe docijepljene drugom dozom. U većini županija prva faza cijepljenja se bliži kraju te počinje druga faza cijepljenja kroničnih bolesnika i osoba starije životne dobi. Zaprimljene su 832 prijave sumnje na nuspojave, a najčešće su to blage i prolazne reakcije. Od 22. veljače sustav prijavljivanja građana zainteresiranih za cijepljenje će biti u funkciji. Prijave će biti dostupne putem javnog portala, telefonskom prijavom i kod obiteljskih liječnika. HZJZ je objavio preporuke i upute za nove mjere - treninge u zatvorenom, dječje igraonice, kafiće, restorane, škole stranih jezika, casina i kladionice. Imamo povoljan trend. Broj akivnih slučajeva u tjedan dana smanjio se za 15 posto. Smanjuje se broj hospitaliziranih a broj otpuštenih iz bolnica je veći od broja zaprimljenih - zaključio je Beroš.