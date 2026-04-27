Imaju i dalje goleme zalihe oružja: Mogu zatvoriti i drugi ključni pomorski put i napraviti pomutnju

Napetosti na Bliskom istoku ponovno rastu jer Teheran i dalje raspolaže značajnim vojnim kapacitetima. Prema obavještajnoj analizi, Iran je unatoč američkim udarima zadržao oko 70 posto predratnih zaliha balističkih projektila, 60 posto lansera i barem 40 posto zaliha dronova. Britanski obavještajni izvještaj navodi: "Američke obavještajne procjene sugeriraju da Iran vjerojatno još uvijek ima pristup oko 70 posto predratnih zaliha balističkih projektila i oko 60 posto lansera. Također još uvijek raspolaže s oko 40 posto svog arsenala dronova". Istodobno raste strah da bi Iran preko svojih proxy snaga, mogao zatvoriti i drugi vitalni pomorski put: Bab el-Mandebski tjesnac, koji povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom i ključan je za globalnu trgovinu naftom.

Visoki dužnosnik Huta upozorio je da bi grupa mogla zatvoriti taj tjesnac ako američki predsjednik Donald Trump nastavi ometati mirovne napore. Iranski dužnosnici također su zauzeli vrlo oštar stav. Zapovjednik Khatam al-Anbiya središnjeg stožera Ali Abdollahi izjavio je da Teheran ima vojnu prednost i da neće dopustiti Trumpu da stvara lažne narative. "Teheran ima vojnu nadmoć na terenu i neće dopustiti Donaldu Trumpu da stvara lažne narative o situaciji na terenu", kazao je.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf poručio je da je Iran spreman otkriti nove adute. "Pripremili smo se otkriti nove karte na bojnom polju", rekao je. Iranski dužnosnici također su naglasili da neće pristati na pregovore dok su izloženi prijetnjama, uključujući blokadu Hormuškog tjesnaca.

Američki potpredsjednik JD Vance putuje u Pakistan na mogući novi krug mirovnih pregovora. Prethodni pregovori u Pakistanu propali su nakon samo jednog dana jer Iran nije pristao na američke zahtjeve da prekine obogaćivanje urana i preda 440 kilograma visokoobogaćenog urana. Iran otvoreno izražava nepovjerenje prema SAD-u, podsjećajući na američke napade koji su se dogodili tijekom pregovora, te traži čvrsta jamstva da neće biti novih udara.

Iranski Visoki savjet za ljudska prava osudio je američke napade na vjerske, kulturne i povijesne objekte, uključujući udar na teheransku židovsku sinagogu te oštećenja na pravoslavnoj katedrali svetog Nikole i grčkoj pravoslavnoj crkvi svete Marije.

"Ovi napadi ne samo da pokazuju potpuno ignoriranje osnovnih ljudskih prava i međunarodnih standarda od strane agresorskih režima, već su dokaz zlokobne namjere da se eliminiraju simboli identiteta vjerskih manjina u Iranu", navode u priopćenju.

Situacija ostaje izuzetno napeta. Dok Trump tvrdi da SAD pobjeđuju u sukobu, obavještajni podaci pokazuju da Iran i dalje ima značajan vojni potencijal i spreman je za nove poteze ako primirje ne bude produženo ili ako pregovori ponovno propadnu, piše Mirror.