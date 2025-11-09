Vidjeli smo svakakve načine 'čuvanja parkinga', ali ovo je apsolutni pobjednik

Fotografije ljeti s naše obale često nas nasmiju i svaki put mislimo da ne možemo vidjeli bolje od toga kad netko odluči „rezervirati“ parkirno mjesto na svoj način. Stolci, lopate, kante, stare gume, što god posluži svrsi da drugi ne parkira. No, pronaći slobodno mjesto ionako je za mnoge vozače svakodnevni test živaca. I taman kad pomislite da ste imali sreće, dočeka vas još jedan primjer domaće “snalažljivosti”.

Na popularnoj Facebook stranici “Squatting Slavs In Tracksuits” nedavno je osvanula fotografija koja je brzo postala viralna: tri parkirna mjesta u nizu zauzeta - panjevima! Komentari ispod objave ne prestaju stizati, a iako nitko sa sigurnošću ne zna gdje je snimljena, svi se slažu u jednom - ovo je vjerojatno najkreativniji način “čuvanja parkinga” na Balkanu.