Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 18
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
HIT NA MREŽAMA

Vidjeli smo svakakve načine 'čuvanja parkinga', ali ovo je apsolutni pobjednik

parking
Unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
09.11.2025.
u 07:33

Komentari ispod objave ne prestaju stizati, a iako nitko sa sigurnošću ne zna gdje je snimljena, svi se slažu u jednom - ovo je vjerojatno najkreativniji način “čuvanja parkinga” na Balkanu.

Fotografije ljeti s naše obale često nas nasmiju i svaki put mislimo da ne možemo vidjeli bolje od toga kad netko odluči „rezervirati“ parkirno mjesto na svoj način. Stolci, lopate, kante, stare gume, što god posluži svrsi da drugi ne parkira. No, pronaći slobodno mjesto ionako je za mnoge vozače svakodnevni test živaca. I taman kad pomislite da ste imali sreće, dočeka vas još jedan primjer domaće “snalažljivosti”.

Na popularnoj Facebook stranici “Squatting Slavs In Tracksuits” nedavno je osvanula fotografija koja je brzo postala viralna: tri parkirna mjesta u nizu zauzeta - panjevima! Komentari ispod objave ne prestaju stizati, a iako nitko sa sigurnošću ne zna gdje je snimljena, svi se slažu u jednom - ovo je vjerojatno najkreativniji način “čuvanja parkinga” na Balkanu.

Ključne riječi
viralno Facebook ideja parking

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja