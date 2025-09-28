VIDEO Žena snimila šokantan prizor kraj svoje zgrade: 'Što je ovo, dinosaur?'

Stanovnica Brisbanea u Australiji kaže da se planira preseliti nakon što je vidjela ogromnu zmiju koja je izlazila iz zelenila kraj njezine zgrade, pružajući glavu i vrat prema njezinu domu.

„Selim se što prije“, napisala je Ella Weibgen u objavi na TikToku koja je brzo postala viralna. Neki su korisnici zmiju usporedili s dinosaurima dugih vratova, poput Brontosaurusa i Brachiosaurusa, zbog neobičnog načina na koji je protezala iz drveća.

Australski mediji su podijelili snimku, ali nisu precizirali vrstu zmije. Ipak, sumnja se da se radi o dijamantnom pitonu, koji može narasti i do 4 metra, a često se viđa u predgrađu Brisbanea, poznat je po tome što se penje po krovovima kuća.

"Moja kuća bi tog dana odmah bila na prodaju", "Doseg tog vrata je zastrašujući", neki su od brojnih komentara objavljenih ispod objave 9 News Brisbane na Instagramu.