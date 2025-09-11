Šetao po osječkoj promenadi pa se iznenadio kada je vidio što je na klupi: 'Budite oprezni'

Neugodno bi se iznenadio netko da je sjeo sinoć na jednu od klupa na osječkoj promenadi u Donjem gradu. Jer tu je klupu već bila zauzela zmija, koja se omotala oko naslona klupe.

- Budite oprezni ukoliko sjedite na klupama uz donjogradsku šetnicu - objavio je uz fotografiju zmije u jednoj Facebook grupi Donji grad Osijek D.G.O. jedan Osječanin. Upitao je i zna li itko o kojoj je zmiji riječ, a mnogi su potvrdili kako se radi o bezopasnoj zmiji ribarici.

Foto: Josip Struhak/Facebook

Zmija ribarica je neotrovna vodena zmija iz porodice gujavica, rasprostranjena u Europi i zapadnoj Aziji. Najčešće obitava uz rijeke, jezera i močvare, gdje se hrani gotovo isključivo ribom, a ponekad i vodozemcima. Duga je prosječno oko 1 do 1,2 metra, a lako se prepoznaje po maslinastozelenoj do smeđoj boji tijela prošaranog tamnim mrljama u obliku kvadratića. Odličan je plivač i ronioc, često može dugo ostati pod vodom dok vreba plijen. Iako izgleda prijeteće, potpuno je bezopasna za čovjeka.