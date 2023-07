VIDEO Zarobljen u kranu za vrijeme oluje, na visini od 40 metara: 'Nemaš gdje pa pričekaš malo...'

KREATORI NASILJA

Više od 30 godina u ovoj se zemlji sustavno radi na normalizaciji svega nenormalnoga

Primjer odgojiteljice koja vrijeđa djecu poraz je i zajednice i države i svih normi, no to ne treba čuditi u zemlji u kojoj je nasilni obrazac ponašanja općeprihvaćen u tolikoj mjeri da su ga preuzele i institucije, pa i one koje su tu da bi nas štitile