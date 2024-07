VIDEO Platio cestarinu, ali autu ispred: Evo što se dogodilo kada je i on pokušao proći

Na postaji naplate cestarine Vrčin u Srbiji u nedjelju je došlo do incidenta kada je rampa udarila u automobil i oštetila ga. Naime, vozač tog automobila kazao je kako se na automatskoj naplati ispred njega nalazio vozač koji nije imao sredstva za plaćanje pa je očitan njegov uređaj. Vozaču ispred njega, koji nije platio, zbog toga se rampa podignula te je prošao, no vozač čiji je uređaj očitan to nije stigao napraviti. Rampa se krenula spuštati te je razbila vjetrobransko staklo njegova automobila.

"Problem je napravio sustav i sada nitko iz policije ne zna kome se trebamo obratiti za to", komentirao je vozač, prenosi Blic. Poduzeće "Putevi Srbije" otkrilo je kako je slučaj proslijeđen nadležnom sektoru.

"Dobio sam izvještaj da je moj uređaj očitan. Vozač ispred mene je stranac i nije imao novca na uređaju. Svi, uključujući i prometnu policiju, potvrdili su mi da je greška u sustavu", dodao je vozač nakon što su ga neki optužili da je on kriv jer je vozio jako blizu vozila ispred.