Žalgiris poziva na bojkot Rusa, Vettel i Parker ne žele u Rusiju

Bez obzira na to što joj je ruski energetski div Gazprom najveći sponzor, koji je između 2018. i 2021. to zadovoljstvo godišnje plaćao oko 40 milijuna eura, Uefa nije imala drugog izbora nego oduzeti Rusiji domaćinstvo finala Lige prvaka i dodijeliti ga Francuskoj odnosno Parizu.

Odlučeno je to na izvanrednom sastanku IO-a Uefe u kojem je protiv takve odluke vjerojatno bio jedino ruski član tog tijela Aleksandar Dukov, izvršni direktor Gazprom Nefta, podružnice Gazproma. A dotični je istog dana čuo još nekoliko loših vijesti kao što je ona da je Uefa pod pritiskom da raskine sponzorski ugovor s Gazpromom ali i ona da bundesligaš Schalke ne želi na svojem dresu ime te ruske kompanije u državnom vlasništvu.

Financijske sankcije, koje su nametnute ruskim oligarsima, odnosno bankama i kompanijama, odrazit će se na ruski, ali i profesionalni sport izvan Rusije. Tako će nakon odluke o zabrani poslovanja nekim ruskim kompanijama na britanskom tlu bez ugovora vrijednog osam milijuna eura godišnje ostati Manchester United. A njihov službeni prijevoznik, i to još od 2013. godine bio je ruski Aeroflot.

I Euroliga uvela sankcije

U kontekstu ogorčenosti spram ruske agresije na Ukrajinu, mogla bi ispaštati i ruska košarka. Prije nego što će nadigrati Real Madrid (68:47), litavski prvak Žalgiris poslao je puno snažniju poruku predloživši da euroligaški klubovi bojkotiraju ruske klubove.Što god drugi učinili, u litavskom prvaku odlučili su da neće otputovati na ruska gostovanja u Moskvi (CSKA) i St. Peterburgu (Zenit). A to proizlazi i iz izvanrednog stanja proglašenog u ovoj baltičkoj zemlji koja se, poput Ukrajine, početkom 90-ih oslobodila ruske čizme.

– Razgovarat ćemo s klubovima iz zapadne Europe i predložiti im da svi klubovi bojkotiraju sve mečeve s ruskim klubovima, i to ne samo one koje se igraju u Rusiji – kazao je GM Žalgirisa Paulius Motiejunas.

No nije samo Žalgiris pokrenuo inicijativu bojkota već je na to pozvao i Litavski košarkaški savez koji traži od svojih klubova da raskinu sve sportske kontakte s ruskim i bjeloruskim sportskim subjektima u bliskoj budućnosti. Litavcima je jasno da su i Bjelorusi sudionici ove invazije, doduše neizravno, jer su omogućili ruskim snagama da i s njihova teritorija upadnu u Ukrajinu, a to je bio najkraći put do Kijeva.

U tom je smislu logična i odluka Fibe koja je odgodila i kvalifikacijsku utakmicu za SP Bjelorusije i V. Britanije koja se sinoć trebala igrati u Minsku. Istim putem poput Litavaca krenuo je i Latvijski košarkaški savez dok je estonski Kalev donio odluku o istupanju iz VTB-a, regionalne lige koju čine klubovi iz Rusije, Bjelorusije, Kazahstana i Poljske.

Tako je sankcijama pribjegla i košarkaška Euroliga koja je stopirala utakmice ruskih euroligaša u 27. kolu. Dogodilo se to nakon što je Barcelona odbila putovati u St. Peterburg (Zenit), pa je na dan utakmica otkazano gostovanje Unicsa kod Baskonije, odnosno CSKA kod Bayerna.

A kada smo već u Njemačkoj, recimo i to da je četverostruki svjetski prvak u formuli 1 Sebastian Vettel objavio da on neće sudjelovati na rujanskoj Velikoj nagradi Rusije u Sočiju. Kao čelnik Udruge vozača formule 1, njemački vozač je kazao:

– Pogrešno je voziti utrku u toj zemlji. Žao mi je zbog nevinih ljudi koji gube svoje živote zbog glupih razloga koje navodi suludo rusko vodstvo.

Vettelu se pridružio i aktualni svjetski prvak Max Verstappen:

– Kada je neka zemlja u ratu, nije u redu tamo se natjecati.

Suočen s ovakvim razmišljanjima Svjetski automobilistički savez (FIA) donio je odluku o otkazivanju te utrke, a FIS je otkazao niz natjecanja na teritoriju Rusije. Riječ je o Svjetskom kupu u skijaškom trčanju, slobodnom skijanju i skokovima.

Poruke mira ruskih tenisača

Na sve što se događa u Ukrajini reagirali su i NBA igrači koji su iskazali snažnu podršku svojim ukrajinskim kolegama Lenu (King) i Mihaljuku (Raptors), a javila se i bivša NBA zvijezda Tony Parker, danas vlasnik euroligaša Asvela, koji je kazao da mu ne pada na pamet da sljedeći tjedan pošalje svoju momčad u ruski Kazanj na gostovanje kod Unicsa. No, to neće ni morati jer je Euroliga jučer odlučila da će ruski klubovi domaće utakmice morati igrati izvan Rusije.

Nakon što je Rusija napala Ukrajinu, a dogodilo se to baš na dan kada je on potvrđen za prvog tenisača svijeta, Rus Danil Medvjedev izjavio je: "Ja sam za mir. Nije bilo lako čuti takve vijesti i igrati." Još je otvoreniji bio sedmi igrač svijeta Andrej Rubljov, ocijenivši invaziju svoje zemlje užasnom. A njemu se dogodilo da je samo pet dana nakon što su osvojili turnir u Marseilleu njegova zemlja napala zemlju njegova ukrajinskog partnera Denisa Molčanova.