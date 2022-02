Tko je Putinov brutalni Čečen Ramzan Kadirov? Za njega su žene vlasništvo muškaraca, otvorio je logor za homoseksualce

Čečenija, republika u Ruskoj Federaciji smještena na velikom Kavkazu, nekada je ratovala s Rusijom - danas je pod kontrolom Putinova režima, a njezin čelnik Ramzan Kadirov saveznik je ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kadirov je u subotu objavio da su čečenski borci, pisani kao "čečenski odredi smrti" raspoređeni u Ukrajini i zatražio od Ukrajinaca da svrgnu svoju vladu, baš kao što je to učinio Putin dan ranije.

Branio ubojstva iz časti i spajao rastavljene parove

Na snimkama koje se šire društvenim mrežama vidi se Kadirov koji ide u boj za Rusiju i govori vojnicima da je "spreman učiniti sve što se traži od njega", prenosi Slobodna Dalmacija i naglašava da autentičnost snimki nije utvrđena.

Nije tajna da je ovaj Putinov pristaša bio žestoki borac u Prvom čečenskom ratu, odnosno da je ne tako davne 1994. nosio glavu u torbi ne bi li se izborio da neovisnost Čečenije. Ni 30 godina kasnije, kao predsjednik ruske pokrajine, uz bok ruskog predsjednika ide u napad na Ukrajinu, zemlju čija je neovisnost, prema Putinu, upitna. Baš kao što je te iste 1994. upitna bila i ostala neovisnost Čečenije. Kadirov je Putina podržavao i 2014. kada je Rusija provodila aneksiju na Krim.

Ramzan Kadirov (45) predsjeda Čečenijom gotovo 20 godina, još od 2004. godine, a na vlast je došao nakon što je u atentatu ubijen njegov otac. Kadirov je na glasu kao borac protiv terorizma i islamističkog ekstremizma, no mnogi smatraju da je otišao korak predaleko u svojim uvjerenjima i da "privodi tiraniju nalik srednjovjekovnoj", piše 24 sata. Tako je Kadirov otvoreno i javno branio ubojstva iz časti, tvrdio da su žene vlasništvo muškaraca, odobravao poligamiju, prijetio ruskim opozicionalcima i programom "obiteljskog pomirenja" ponovno spajao stotine rastavljenih parova.

Koncentracijski logor za homoseksualce

Pod njegovim vodstvom Čečenija je otvorila prvi koncentracijski logor za homoseksualce od doba Hitlera, no čečenski režim to je negirao objašnjenjem da "ne možete uhititi ili provoditi represivne mjere prema ljudima kojih u državi nema". S druge strane aktivisti tvrde da se homoseksualce koji bi završili u logoru, od kojih je jedan bio u nekadašnjem vojnom središtu Argunu, mučilo elektrošokovima i tuklo do smrti.

Maksim Lapunov, jedan od navodnih žrtava Kadirovih anti-gay logora, rekao je da su ga tukli pendrecima, a preko glave su mu navlačili plastičnu vrećicu. On je prvi podnio službenu pritužbu ruskom istražnom odboru, piše The Guardian. O progonu homoseksualaca pod palicom Putinova brutalnog Čečna snimljen je i dokumentarni film "Dobro došli u Čečeniju: Unutar Smrtonosnog rata Ruske Republike protiv homoseksualaca"

Koliko je ekscentričan dokazuje i činjenica da kao kućne ljubimce ima - lava i tigra.

