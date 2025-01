VIDEO Večernjakova analitičarka: Trumpovi pristaše plakali od sreće, ali bez promjena u jednom sektoru može sve izgubiti

Niti dan nakon inauguracije Donalda Trumpa za 47. predsjednika SAD-a ne smiruju se reakcije javnosti. Trump je već prvog dana mandata potpisao 100 novih izvršnih uredbi, čime je dodatno polarizirao američku javnost. O njegovim prvim potezima i reakcijama građana za Večernji list govorila je profesorica i politička analitičarka Marijana Grbeša Zenzerović, koja se iz Washingtona javila novinaru Dariju Topiću. „Toliko se toga dogodilo u jedan dan da je teško odlučiti odakle krenuti. No, nitko ne bi trebao biti iznenađen. Trump nije napravio ništa što nije najavio,“ istaknula je Grbeša Zenzerović.

Napomenula je da je čak i jedan od policajaca ranjenih u napadu na Kapitol komentirao Trumpovo pomilovanje napadača: „Kazao je kako on nije izdao njega, napravio je ono što je najavio. Izdali su me oni koji su glasali za njega.“ Grbeša je istaknula kontrast između Trumpove miroljubive retorike i agresivnih poteza. „Na inauguracijskom govoru spominjao je mir, ali i teritorijalno širenje. Govorio je o povratku zdravog razuma, što za mnoge od nas nema veze s razumnim, no njegov kolokvijalni stil komunikacije zvuči uvjerljivo njegovim pristašama.“

"Oni svi s lakoćom spominju te masovne deportacije, a meni je, iz europske perspektive, teško razumjeti s kojom lakoćom govore o tome. Međutim, sve Trumpove poruke su se nevjerojatno dobro primile. Moram priznati, kapa dolje njegovom timu za komunikaciju. Možete reći da su ljudi, na neki način, "isprani mozgovi" jer doslovno ponavljaju sve što su čuli, čak i ono što vjerojatno nije istina. Elon Musk i cijeli taj krug komunikatora i influencera puno su mu pomogli. Ključna stvar ovdje je pitanje klasne razlike, a upravo je izbor Trumpa rezultat tog klasnog raskola. Mnogo je mladih ljudi iz različitih dijelova Amerike došlo podržati Trumpa. Jučer je bilo suza radosnica i oduševljenja – ne možete ni zamisliti koliko je snažan bio taj afekt." dodala je Grbeša.

Trumpovo pomilovanje 1500 osoba osuđenih za napad na Kapitol Hill trenutačno je najkontroverzniji potez. „Američki sustav dopušta ovakva pomilovanja, iako bi trebao štititi od autoritarnih pojedinaca. No, u mnogim aspektima je porozan i podložan zloupotrebama,“ naglasila je. Što se tiče izvršnih uredbi, Grbeša Zenzerović smatra da su one bile „pokazna vježba“. „Potpisao je sve što je mogao, ali sve to mora proći ustavnu provjeru. Ako ne poduzme nešto konkretno za ekonomiju i cijene, njegova podrška će brzo pasti. Amerika je jako skupa, a to će postati ključan moment za mnoge koji ga sada podržavaju.“

Jedan od ključnih razloga Trumpove popularnosti, prema riječima Grbeše Zenzerović, leži u njegovoj karizmi i sposobnosti upravljanja masama. „Njegova povezanost s borilačkim sportovima i šoumenski pristup daju mu posebnu prednost. Na inauguraciji se ponašao poput zvijezde reality showa, prolazio kroz mase i razgovarao s ljudima. To se nikad prije nije dogodilo na takvim događajima.“

Osim toga, njegova komunikacija, iako nerijetko kontroverzna, djeluje uvjerljivo na njegove pristaše. „Njima nije bitna istina, istina je ono što Trump kaže. Oni odbacuju mainstream medije kao propagandu i oslanjaju se na vlastite izbore.“ Grbeša Zenzerović usporedila je Trumpa s drugim političarima. „Trumpov populizam inspirira mnoge, poput argentinskog predsjednika Javiera Mileija, koji je bio na inauguraciji. Njihov stil komunikacije, koji se oslanja na emocionalnu povezanost i spektakl, stvara novi model političara.“

Dotaknula se i usporedbe s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem. „Milanovića ponekad nazivaju Trumpom iz našeg sokaka. Ima elemenata Trumpovog stila: koristi ulični sleng, bezobrazan je i daje nadimke. No, za razliku od Trumpa, Milanović nije pravi populist.“ Na kraju, profesorica je zaključila da će Trumpov uspjeh ovisiti o tome koliko će uspjeti odgovarati na svakodnevne potrebe građana. „Njegova podrška može trajati samo ako riješi ekonomske probleme i rastuće cijene. Ideološki i identitetski karakter njegove politike nije dovoljan za dugoročan uspjeh.“

