VIDEO Prizor oduševio internet: Šumska zvijer završila na magnetnoj rezonanci, razlog će vas nasmijati

U Istanbulu je ovog tjedna viralna postala snimka medvjeda Okana kojeg su na nosilima unijeli kroz uređaj za magnetnu rezonancu. Medvjed je osjetio bolove u trbuhu nakon što je pojeo previše voća, pa je hitno prebačen na Veterinarski fakultet Sveučilišta u Istanbulu, gdje je pregledan i ubrzo pušten natrag u park, izvještava CNN Turk.

„Okan je doveden s bolovima u trbuhu i nelagodom u trbušnom području. Naši veterinari odmah su primijetili osjetljivost u trbuhu i poduzeli sve potrebne pretrage,“ rekao je Burak Memişoğlu, predsjednik uprave Istanbul Nature and Life Complex.

CT pregled nije otkrio nikakve promjene, a krvne pretrage bile su uredne. „Sada je potpuno zdrav, miran i sretan, a uskoro će se rashladiti u bazenu,“ dodao je Memişoğlu.

Okan se već ranije znao prejesti voća – sličan pregled imao je prije tri godine, kada je i dobio ime Okan. „Tada je naš novi zaposlenik, ne znajući medvjedovo ime, rekao: ‘Dajem mu svoje ime – zvat će se Okan.’ Tako je i ostalo,“ prisjetio se Memişoğlu.

A three-year-old bear named Okan was taken to hospital for treatment after falling ill from eating an excessive amount of fruit at Istanbul zoo pic.twitter.com/5wlWesii3q — TRT World (@trtworld) September 2, 2025

Park nastavlja pratiti njegovu prehranu kako bi spriječili buduće tegobe. „Okan sada jede sezonsko voće i povrće, a zimi ribu i med. Hranu svih životinja u parku prilagođavamo kako bi ostale zdrave i sretne,“ zaključio je Memişoğlu. Posjetitelji rado prate Okana u parku, gdje uživa u igri i plivanju, a njegov „nestandardni posjet bolnici“ dodatno ga je proslavio u medijima.