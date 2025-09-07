Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
MEDO NA MAGNETNOJ REZONANCI

VIDEO Prizor oduševio internet: Šumska zvijer završila na magnetnoj rezonanci, razlog će vas nasmijati

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
07.09.2025.
u 16:07

Pregled nije otkrio nikakve promjene, a krvne pretrage bile su uredne

U Istanbulu je ovog tjedna viralna postala snimka medvjeda Okana kojeg su na nosilima unijeli kroz uređaj za magnetnu rezonancu. Medvjed je osjetio bolove u trbuhu nakon što je pojeo previše voća, pa je hitno prebačen na Veterinarski fakultet Sveučilišta u Istanbulu, gdje je pregledan i ubrzo pušten natrag u park, izvještava CNN Turk.

„Okan je doveden s bolovima u trbuhu i nelagodom u trbušnom području. Naši veterinari odmah su primijetili osjetljivost u trbuhu i poduzeli sve potrebne pretrage,“ rekao je Burak Memişoğlu, predsjednik uprave Istanbul Nature and Life Complex.

CT pregled nije otkrio nikakve promjene, a krvne pretrage bile su uredne. „Sada je potpuno zdrav, miran i sretan, a uskoro će se rashladiti u bazenu,“ dodao je Memişoğlu.

Okan se već ranije znao prejesti voća – sličan pregled imao je prije tri godine, kada je i dobio ime Okan. „Tada je naš novi zaposlenik, ne znajući medvjedovo ime, rekao: ‘Dajem mu svoje ime – zvat će se Okan.’ Tako je i ostalo,“ prisjetio se Memişoğlu.

Park nastavlja pratiti njegovu prehranu kako bi spriječili buduće tegobe. „Okan sada jede sezonsko voće i povrće, a zimi ribu i med. Hranu svih životinja u parku prilagođavamo kako bi ostale zdrave i sretne,“ zaključio je Memişoğlu. Posjetitelji rado prate Okana u parku, gdje uživa u igri i plivanju, a njegov „nestandardni posjet bolnici“ dodatno ga je proslavio u medijima.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još