NESVAKIDAŠNJE STAJALIŠTE

Mnogi ih izbjegavaju, ali Trump ih obožava: 'Ovo je dobro za mene, ubija stanice raka'

Trump ugostio švedskog premijera
Foto: Andrew Harrer/DPA
Autor
Dora Taslak
15.04.2026.
u 14:43

"Moj otac jede kao američki radnik. To nije predstava, to je jednostavno ono što on radi“, rekao je Trump Jr.

Američki čelnik Donald Trump uskoro slavi 80. rođendan, a njegovi suradnici tvrde da je savršeno zdrav. No, neki su skeptični s obzirom na to da je predsjednik poznat po tome da voli brzu hranu i gazirana pića. Na to se, u podcastu Triggered kojeg vodi predsjednikov najstariji sin Donald Trump Jr., osvrnuo i dr. Mehmet Oz. Kako je Oz kazao, Trump mu je rekao da gazirani sokovi ubijaju stanice raka u tijelu, prenosi The Times

"Vaš otac tvrdi da su dijetalni sokovi dobri za njega jer ubijaju travu kad se proliju po njoj pa moraju ubijati i stanice raka u tijelu. Bili smo nedavno u Air Force Oneu i ja uđem, a on ima Fantu na stolu. Kažem mu: ‘Šališ se?’ A on se nasmiješi onim pomalo posramljenim osmijehom i kaže: ‘Znaš, ovo je dobro za mene, ubija stanice raka’", ispričao je Oz. 

Trump Jr. potom je komentirao: "Znam puno tipova koji guraju osamdesetu. Malo njih ima njegovu razinu energije, pamćenja i izdržljivosti." Oz se složio da Trumpov zdravstveni karton izgleda "kao da ga je sam diktirao“.

Trump Jr. i Oz razgovarali su i o fotografiji na kojoj predsjednik, Robert Kennedy Jr. i Elon Musk jedu McDonald’s u Air Force Oneu nakon Trumpove pobjede na izborima 2024. godine. "Moj otac jede kao američki radnik. To nije predstava, to je jednostavno ono što on radi“, rekao je Trump Jr.
ZA
zavarivač
15:21 15.04.2026.

I nafta ako je proliješ po stanicama raka, ubit će ih...dakle...

Avatar Croatly
Croatly
15:01 15.04.2026.

Izgleda da ubijaju i moždane stanice

