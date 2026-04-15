Mnogi ih izbjegavaju, ali Trump ih obožava: 'Ovo je dobro za mene, ubija stanice raka'

Američki čelnik Donald Trump uskoro slavi 80. rođendan, a njegovi suradnici tvrde da je savršeno zdrav. No, neki su skeptični s obzirom na to da je predsjednik poznat po tome da voli brzu hranu i gazirana pića. Na to se, u podcastu Triggered kojeg vodi predsjednikov najstariji sin Donald Trump Jr., osvrnuo i dr. Mehmet Oz. Kako je Oz kazao, Trump mu je rekao da gazirani sokovi ubijaju stanice raka u tijelu, prenosi The Times.

"Vaš otac tvrdi da su dijetalni sokovi dobri za njega jer ubijaju travu kad se proliju po njoj pa moraju ubijati i stanice raka u tijelu. Bili smo nedavno u Air Force Oneu i ja uđem, a on ima Fantu na stolu. Kažem mu: ‘Šališ se?’ A on se nasmiješi onim pomalo posramljenim osmijehom i kaže: ‘Znaš, ovo je dobro za mene, ubija stanice raka’", ispričao je Oz.

Trump Jr. potom je komentirao: "Znam puno tipova koji guraju osamdesetu. Malo njih ima njegovu razinu energije, pamćenja i izdržljivosti." Oz se složio da Trumpov zdravstveni karton izgleda "kao da ga je sam diktirao“.

Trump Jr. i Oz razgovarali su i o fotografiji na kojoj predsjednik, Robert Kennedy Jr. i Elon Musk jedu McDonald’s u Air Force Oneu nakon Trumpove pobjede na izborima 2024. godine. "Moj otac jede kao američki radnik. To nije predstava, to je jednostavno ono što on radi“, rekao je Trump Jr.

