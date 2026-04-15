Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEVJEROJATNA STATISTIKA

Nova karta Europe otkriva iznenađenje: Hrvatska stoji pri samom vrhu, a nadmašila je mnoge bogatije zemlje

Ilustracija/Unsplash
Autor
Lorena Posavec
15.04.2026.
u 12:17

Najviše stope na Starom kontinentu nalaze se u istočnom dijelu Europske unije

Tko u Europi najčešće živi u vlastitom domu, a tko u najmu? Najnoviji podaci otkrivaju iznenađujuće razlike. Dok na istoku kontinenta gotovo svi posjeduju nekretnine, u nekim od najbogatijih zemalja većina građana nema vlastiti stan. U nekim zemljama više od 9 od 10 kućanstava posjeduje vlastiti dom, dok u drugima to čini manje od polovice. Taj jaz nije uzrokovan samo razinom prihoda. Zapravo, neka od najbogatijih europskih gospodarstava, poput Njemačke i Švicarske, imaju najniže stope vlasništva, gdje je najam znatno češći. Najnovija karta sadrži podatke Eurostata i parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva, a prikazuje kako se vlasništvo nad nekretninama razlikuje diljem Europe prema udjelu kućanstava. Kartu možete pogledati ovdje.

Vlasništvo nad nekretninom usko je povezano s izgradnjom bogatstva, financijskom sigurnošću i dugoročnom stabilnošću. Zemlje s nižim stopama vlasništva često imaju razvijenija tržišta najma, dok više stope mogu odražavati povijesne politike, a ne trenutačnu dostupnost stanovanja. Najviše stope vlasništva na Starom kontinentu nalaze se u istočnom dijelu Europske unije, predvođene Rumunjskom (93,2 %), Slovačkom (93,1 %) i Hrvatskom (91,4 %).

U prosjeku, zemlje srednje i istočne Europe imaju stope vlasništva oko 30 % više od svojih zapadnoeuropskih kolega. Glavni pokretač visokih stopa vlasništva u istočnoj Europi jest masovna privatizacija stanovanja 1990-ih, piše Visual Capitalist. Kako su vlade prodavale državne stanove, često uz velike popuste, milijuni stanovnika postali su vlasnici, stvarajući strukturni jaz u odnosu na zapadnu Europu koji traje i danas. Nasuprot tome, zapadna Europa u prosjeku ima niže stope vlasništva, uključujući oko 61,5 % kućanstava u Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu te približno 68 % u zemljama Beneluxa.

U zapadnoj Europi, više cijene nekretnina i stroži uvjeti kreditiranja učinili su vlasništvo manje dostupnim, osobito mlađim generacijama. Istodobno, snažna zaštita najmoprimaca i stabilna tržišta najma čine dugoročni najam češćom i održivom alternativom. U međuvremenu, dinamična tržišta rada u velikim gradovima također su pridonijela rastu velikih tržišta najma, gdje vlasnici nekretnina iznajmljuju stanove zaposlenim profesionalcima i mladim obiteljima. Niske stope vlasništva najizraženije su u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj gdje visoki prihodi i snažna gospodarstva koegzistiraju s nekima od najnižih razina vlasništva u Europi.

U Švicarskoj, jednoj od najbogatijih zemalja svijeta, samo 42 % kućanstava posjeduje dom u kojem živi. Njemačka također bilježi manje od polovice kućanstava kao vlasnike (47,2 %), dok je susjedna Austrija tek nešto iznad, s 54,5 %. Niže stope u tim zemljama u odnosu na ostatak Europe mogu se djelomično objasniti kulturnim čimbenicima, poput ranijeg osamostaljivanja mladih u odnosu na južnu Europu. Osim toga, postsocijalistička tranzicija u područjima poput istočne Njemačke slijedila je drugačiji put, pri čemu su državni stanovi tijekom 1990-ih često prodavani korporacijama, a ne stanarima.

Ključne riječi
vlasništvo Europa nekretnine karta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!