FOTO Ova 'tri genijalca' zgrozila Splićane, pogledajte gdje su se parkirali: 'Bilo je pitanje vremena'

Na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode često se može vidjeti svašta, pa se lako stekne dojam da smo već vidjeli sve. No, uvijek se pojavi neka nova, gotovo nevjerojatna situacija koja iznova iznenadi. Ova priča dolazi iz Splita, točnije iz garaže jednog trgovačkog centra. Svi znamo da Split ima velikih problema s nedostatkom parking mjesta, a čini se da je vrhunac improvizacije zabilježen upravo u garaži trgovačkog centra Mall of Split.

Dok su stotine vozača strpljivo kružile etažama u potrazi za slobodnim mjestom, troje neodgovornih pojedinaca odlučilo je ignorirati prometna pravila. Svoja su vozila parkirali izvan označenih mjesta, čime su izravno blokirali prolaz ostalim korisnicima garaže.

Fotografija ovog nesvakidašnjeg prizora ubrzo je osvanula na Facebook stranici „Prometne zgode i nezgode“, gdje su troje vozača ili vozačica postali meta brojnih komentara: – Bilo je samo pitanje vremena. U trgovačkim centrima se godinama tolerira parkiranje u prolazima, umjesto da postoji služba za održavanje reda, pogotovo kada prometna policija nema ovlasti na privatnim parkiralištima.

– Četiri dizalice s malim kotačićima pod svaki kotač, na kurblu, i vozilo se može odgurati gdje god treba. Pravi „pauk za podzemne garaže“ – i onda po džepu!

– Maestralno, domišljato i inovativno! Prvi je stao na pet minuta, drugi je zaključio da može i on jer još ima mjesta za prolaz, a treći vjerojatno, kao i ja, nije ni shvatio da je riječ o prolazu zbog ova dva genijalca.