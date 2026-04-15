IMAO JE PRETPLATU

Kome idu novci? Nijemac igrao loto, umro, pa osvojio 700 000 eura

15.04.2026.
u 14:52

Igrač lutrije iz njemačke savezne zemlje Falačko-Porajnje bogatiji je za više stotina tisuća eura, barem teoretski. Jer: Igrač lutrije je mrtav. Tko sada posjeduje dobitak?

Kako pišu njemački mediji, preminuli igrač lutrije iz Falačkog-Porajnja osvojio je više od 700.000 eura u Eurojackpotu. Kako je objavio pružatelj usluga Lotto24, muškarac iz okruga Westerwald osvojio je otprilike 703.600 eura u izvlačenju 10. ožujka.

Predao listić prije smrti

Ovaj neobičan slučaj omogućen je aktivnom pretplatom na lutriju, kako je objasnio pružatelj usluga. Prema njihovim riječima, muškarac je predao dobitni listić dok je još bio živ, a on je ostao važeći i nakon njegove smrti. Dobitak je ostvario u razdoblju u kojem je pretplata još uvijek bila aktivna, piše Fenix-magazin.

Tko ima korist od dobitka?

Prema riječima tvrtke, pravna situacija je jasna: Dobitak postaje dio imovine i prelazi na nasljednike. Postupak revizije sada je završen, a iznos će biti isplaćen udovici. U lutriji Eurojackpot, igrači biraju pet brojeva od 50 plus dva broja iz eura. Lutrija se igra u nekoliko europskih zemalja, a izvlačenje se održava dva puta tjedno.
Ključne riječi
Njemačka Lutrija

