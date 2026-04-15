SAD poslao ozbiljnu prijetnju kineskim bankama

Sjedinjene Američke Države dodatno pojačavaju financijski pritisak na Iran, a najnoviji potez administracije predsjednika Donalda Trumpa usmjeren je prema bankama za koje Washington tvrdi da su sudjelovale u obradi iranskih sredstava povezanih s nezakonitim aktivnostima.

Prema informacijama do kojih je došao FOX Business, američko Ministarstvo financija poslalo je službena upozorenja bankama u Omanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Hong Kongu i Kini, uz tvrdnju da postoje dokazi kako su upravo preko tih institucija prolazila sredstva korištena za nedopuštene operacije.

U administraciji ovaj potez vide kao prvi korak prema mogućem uvođenju sekundarnih sankcija, što bi za pogođene banke moglo značiti isključenje iz američkog financijskog sustava, jedan od najozbiljnijih instrumenata ekonomskog pritiska kojim Washington raspolaže. Visoki dužnosnik administracije, koji nije bio ovlašten javno govoriti, istaknuo je da se time otvara put za dodatno stezanje sankcijskog režima protiv svih financijskih institucija koje nastave poslovati s iranskim novcem.

U pismu koje je poslano bankama naglašava se kako je cilj 'konačno onemogućiti Iranu sposobnost financiranja terorizma, ugrožavanja regije i globalnih tržišta te nastavka nuklearnog i balističkog raketnog programa, koji su Ujedinjeni narodi zabranili'. Ova formulacija jasno pokazuje da Washington aktualnu kampanju ne promatra samo kroz prizmu financijskih tokova, nego i kao dio šire sigurnosne strategije prema Teheranu.

Posebnu težinu cijeloj situaciji daje upozorenje američkog ministra financija Scotta Bessenta, koji je ovoga tjedna poručio kompanijama i državama da bi svako plaćanje Iranu za tranzit kroz Hormuški tjesnac moglo rezultirati sekundarnim sankcijama. Bessent predvodi sankcijsku ofenzivu u sklopu operacije 'Epic Fury', kojom administracija nastoji presjeći ključne izvore iranskih prihoda.

Hormuški tjesnac pritom ostaje jedno od najvažnijih strateških žarišta svjetske trgovine energentima. Riječ je o uskom pomorskom prolazu između Irana i Omana kroz koji prolazi velik dio svjetskog izvoza nafte i ukapljenog plina, zbog čega svaka najava sankcija ili poremećaj prometa odmah izaziva nervozu na globalnim tržištima.

Dodatni pritisak dolazi i zbog činjenice da američko izuzeće, koje je dosad omogućavalo prodaju iranske nafte na moru, istječe 19. travnja. Nakon tog datuma Washington planira dodatno ograničiti mogućnost plasmana iranske nafte na međunarodno tržište, čime bi Teheran mogao ostati bez još jednog važnog izvora prihoda.

Ovaj potez administracije signalizira spremnost na novu fazu politike 'maksimalnog pritiska', u kojoj fokus više nije samo na izravnim sankcijama Iranu, nego i na financijskim institucijama i državama koje omogućuju protok novca, trgovinu naftom i pomorski tranzit. Analitičari upozoravaju da bi takav pristup mogao dodatno zaoštriti odnose sa zemljama regije, ali i s Kinom, koja ostaje jedan od ključnih gospodarskih partnera Teherana.