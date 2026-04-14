#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
PREKRŠIO PROTOKOL

FOTO Astronaut prekršio protokol, uzeo je jednu stvar iz letjelice: 'Trebao sam ga ostaviti...'

Artemis II crew returns to Earth
Foto: NASA/Bill Ingalls/REUTERS
Dora Taslak
14.04.2026.
u 23:00

Maskotu je dizajnirao osmogodišnji dječak iz Kalifornije, a ona prikazuje Mjesec koji nosi kapu

Diljem svijeta s divljenjem se pratila desetodnevna misija Artemis II koja je prošla oko Mjeseca. Astronauti koji su bili u letjelici Orion otišli su najdalje od Zemlje do sada, a putem je uz njih bila i maskota Rise. Ta je plišana igračka trebala ostati u letjelici i kasnije preuzeta, no Reid Wiseman nije joj mogao odoljeti pa ju je ponio sa sobom. Pritom je, kako navodi The Telegraph, prekršio protokol. 

"Trebao sam ostaviti Risea, ali nisam to namjeravao učiniti. Ugurao sam tog malog momka u vodootpornu vreću koju smo imali u kompletu za preživljavanje i pričvrstio vreću na svoje odijelo", opisao je astronaut na društvenim mrežama. Potom je objavio i fotografiju igračke uz opis: "Teško je ne voljeti ovog malog momka. Ne mogu ispustiti Rise iz vida. Trenutno je vezan za bocu s vodom."

Maskotu je dizajnirao osmogodišnji dječak iz Kalifornije, a ona prikazuje Mjesec koji nosi kapu. Taj je dizajn odabran od 2600 prijava pristiglih na natječaj iz više od 50 zemalja. Unutar plišane igračke nalazila se SD kartica s više od pet milijuna imena ljudi iz cijelog svijeta koji su željeli da njihovo ime ode u svemir.

Igračka je služila kao indikator da je posada u svemiru jer bi počela lebdjeti u bestežinskom stanju. No, ona je u jednom trenutku potaknula i teorije zavjere. Naime, dok su astronauti govorili za CNN o svom putovanju, Rise je lebdjelo oko njih. Tijekom intervjua, teoretičari zavjera istakli su kako je navodno došlo do distorzije i treperenja teksta na natpisu na igrački. Više o tome pisali smo OVDJE.

Slijetanje astronauta misije Artemis II
NASA Maskota astronauti Mjesec Artemis II

DA
darko122
20:28 14.04.2026.

I astronauti su ponoreli, postali su nedisciplinirani dok se ponoo zbog ljudske pogreške ne dogodi tragedija.

