VIDEO: Ukrajina uništila važan protuzračni ruski sustav na Krimu

Ukrajina je danas objavila video snimku koja, tvrde, prikazuje uništenje ruskog protuzračnog kompleksa S-400 – GUR na okupiranom Krimu. "Oko 10:00 sati dogodila se eksplozija u blizini sela Olenivka, koja je uništila sustav protuzračne obrane S-400 "Trijumf", projektile postavljene na njemu i ljudstvo. Ovo je bolan udarac sustavu protuzračne obrane okupatora." – istakli su ukrajinski vojni izvori uz snimku nastalu s bespilotne letjelice. Ukrajina ne navodi kojim je oružjem pogođen protuzračni sustav.

Lokaciju i eksploziju su uskoro potvrdili i neki ruski telegram kanali, no ruski izvori tvrde kako je riječ o S-300 sustavu, a ne S-400. No, neovisno o tome o kom je sustavu riječ ruski izvori potvrđuju kako je činjenica da je uništen važan protuzračni sustav, te upozoravaju na to da ukrajinska bespilotna letjelica to neometano snima s područja Crnog mora, što ukazuje na moguće probleme s ruskom protuzračnom obranom na tom području.

