VIDEO Ukrajinci srušili i treći most u Kurskoj oblasti, Rusi su u okruženju. Kremlj prijeti: Nema više pregovora!

U ponedjeljak je ruski istražitelj izvijestio da je Ukrajina napala i oštetila treći most preko rijeke Seym u ruskoj regiji Kursk. Most je pogođen dok su ruske trupe bile angažirane u sukobima s ukrajinskim snagama koji traju gotovo dva tjedna. Prema izjavi predstavnika Ruskog istražnog odbora, napad na most dogodio se 18. kolovoza kao rezultat ciljane paljbe iz raketnih i topničkih oružja na stambene zgrade i civilnu infrastrukturu u selu Karyzh. Izjava je objavljena na Telegram kanalu Vladimira Solovjova, poznatog ruskog voditelja vijesti.

Ruske snage bore se protiv ukrajinskih trupa u regiji Kursk od 6. kolovoza, kada su ukrajinske trupe probile zapadnu granicu Rusije u velikom neuspjehu za rusko vojno vodstvo. Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u petak da je Ukrajina koristila zapadne rakete, vjerojatno američke HIMARS, za uništavanje mosta preko rijeke Seym u okrugu Glushkovo.

U zasebnoj video izjavi objavljenoj na Solovjovom Telegram kanalu u nedjelju, predstavnik ruskih istražitelja izjavio je da je drugi most preko rijeke Seym blizu sela Zvannoe u regiji Kursk, koji se koristio za evakuaciju civila, također "oštećen" američkim HIMARS-om, piše Reuters.

⚡️Russian "war correspondents" are claiming the destruction of the third and last bridge over the Seym river in the Korenevsky district of Russia's Kursk region.



The largest bridge on this part of the front - in the village of Glushkovo - was destroyed by the Ukrainian Armed… https://t.co/arnVmy4bN4