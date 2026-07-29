VIDEO Kruzer pun putnika ostao zaglavljen na Dunavu: Ponestalo im je pitke vode, krenula hitna evakuacija

Putnički kruzer sa 186 putnika i 52 člana posade nasukao se u utorak navečer na Dunavu, u blizini mjesta Salcia na granici Bugarske i Rumunjske. Zbog iznimno niskog vodostaja rijeke i slabe vidljivosti plovidba je postala otežana, a bugarske vlasti pokrenule su akciju evakuacije svih putnika. Kako piše rumunjski portal Digi24, bugarsko Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je da je spašavanje započelo još u utorak u kasnim poslijepodnevnim satima. Situaciju je dodatno zakomplicirala činjenica da je na kruzeru ponestalo pitke vode, zbog čega je odlučeno da se putnici što prije prebace na sigurno.

Since the pitch black of midnight all alone with our multidirectional engines - until 0900AM with a massive Slovakian tug to assist- we haven’t budged!



Romania on one side; Bulgaria the other.



The Danube is still winning! https://t.co/rmEmxnEu7J pic.twitter.com/DUeBvxYcDB — V.L.Sorrell, MD (@CASEfromASE EIC) (@VLSorrellImages) July 28, 2026

Prvotni plan bio je da drugo plovilo pristane uz nasukani kruzer i preuzme putnike, no zbog iznimno plitkog Dunava to nije bilo moguće. Brod se nije mogao dovoljno približiti, pa je taj plan napušten. Bugarske vlasti zato su organizirale evakuaciju pomoću čamca Brodske baze granične policije iz Vidina, kojim se putnici postupno prevoze na sigurno. Akcija spašavanja trebala bi biti dovršena tijekom srijede, dok nadležne službe nastavljaju utvrđivati sve okolnosti nesreće. Prema dosadašnjim informacijama, glavni uzroci nasukavanja bili su vrlo nizak vodostaj Dunava te smanjena vidljivost koja je otežavala sigurnu plovidbu. Za sada nema informacija o ozlijeđenima.