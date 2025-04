VIDEO Trumpovu ambasadoricu za Hrvatsku rešetali senatori: Otkrila je čime će se baviti kad stigne u Lijepu Našu

Nicole McGraw pojavila se pred Senatom prije dolaska u Hrvatsku, gdje ju je senatorica iz Demokratske stranke upitala hoće li razmotriti sankcije protiv Dragana Čovića zbog njegova ometanja izgradnje plinovoda prema Bosni i Hercegovini. Naime, Trumpova kandidatkinja za veleposlanicu u Hrvatskoj, Nicole McGraw, svjedočila je pred Odborom za vanjske poslove Senata, što je dio standardnog procesa prije nego što Senat potvrdi njezinu nominaciju.

Prema neslužbenim informacijama, u Zagreb bi mogla stići tijekom svibnja ili lipnja, piše 24sata. Na saslušanju održanom prošli tjedan odgovarala je na pitanja senatora, ističući važnost Hrvatske za Trumpa, posebice u vezi s projektom Južne plinske interkonekcije, plinovodom kojeg trenutno blokira Dragan Čović.

Iz njezina izlaganja može se zaključiti da SAD vidi Hrvatsku kao potencijalnog energetskog predvodnika na Zapadnom Balkanu, zahvaljujući LNG terminalu na Krku, ali i kao priliku za izvoz američkog plina na to tržište. McGraw je više puta naglasila da bi to smanjilo ruski utjecaj kao primarnog dobavljača plina u regiji. Uz to, istaknula je ključnu ulogu Hrvatske u osiguravanju stabilnosti regije, s naglaskom na Bosnu i Hercegovinu.

Nicole McGraw bila je dio skupine kandidata za veleposlanike u Čileu i Vatikanu, a njezino izlaganje o planovima u Hrvatskoj trajalo je otprilike pet minuta. Najavila je povezivanje Hrvatske i SAD-a kroz kulturna događanja i investicije. "Koncentrirat ću se na ekonomsku diplomaciju, sigurnost američkih državljana i učiniti ću Ameriku jakom, a strateške točke će nam biti: hrvatske luke, telekomunikacije i energija", rekla je McGraw te dodala kako će promovirati američko vodstvo u regiji. Istaknula je da Hrvatska mora povećati budžet za obranu i modernizirati infrastrukturu i tu je prilika, kaže McGraw, za američke kompanije.

