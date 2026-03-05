Po Ookli Telemach ima najbolju i najbržu mobilnu mrežu u Hrvatskoj

Iz Telemacha su se pohvalili kako su na MWC-u u Barceloni dobili priznanje za najbolju i najbržu mobilnu mrežu u Hrvatskoj prema rezultatima poznatog servisa za testiranje i analizu performansi interneta Ookla. Temeljem milijuna mjerenja korisnika, provedenih korištenjem Speedtesta, Telemach je pobjedu odnio u kategorijama “Best Mobile Network” i “Fastest Mobile Network”. Također, ističu da je upravo Telemach mobilna mreža na koju je i u prošloj godini prešao najveći broj korisnika.

"Ovo priznanje potvrđuje da su ulaganja u našu mrežu prepoznata na najvažnijoj razini – kod korisnika, i da su njezine performanse u svakodnevnom korištenju superiorne po pitanju kvalitete i brzine", rekao je Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha. "Naša misija je najmoderniju tehnologiju učiniti dostupnom svima. Zato smo stvorili 5G ekosustav – nacionalno dostupnu 5G mobilnu mrežu, neograničene tarife i napredne 5G uređaje – a dokazano najbolju kvalitetu i iskustvo korištenja nudimo po vrlo pristupačnim cijenama", zaključio je Ježina, koji je skriva ponos s novim rezultatima.

Foto: Danijel Lijović

"Moram priznati da smo se vratili iz Barcelone dosta zadovoljni. Tko je bio na MWC-u zna da se sve svede na bržu, bolju i jaču infrastrukturu i da se AI koristi gdje god možeš zamisliti. Neke su stvari još u začetku, ali sve to dolazi ogromnom brzinom. Mislim da će se svijet drastično promijeniti za tri-četiri godine. Ulažemo i u mobilnu i u fiksnu infrastrukturu da bi donijeli konkurentnost na tržište i da po pristupačnim cijenama dajemo novu tehnologiju. Dosad nas se uvijek nekako smatralo da imamo nasljeđe Tele2 i Optime, vi ste tu, jeste jeftini, ali niste dovoljno kvalitetni. Činjenica je da ono što ulažemo jest relativno manje od drugih, ali očito je da radimo nešto dobro. Danas smo po izvještaju Opensignala, ali i po Ookli na prvom mjestu u Hrvatskoj u mobilnoj mreži po pitanju kvalitete i brzine i vrlo smo ponosni na to", poručuje Ježina i dodaje:

"U Barceloni smo gledali tu prezentaciju Ooklinih rezultata i baš sam slikao cijelu mapu Europe gdje njemački T-mobile drži prvo mjesto u svim državama, osim u Hrvatskoj. Optikom smo pokrili preko 300.000 stanova, a ukupno svih korisnika imamo 1,3 milijuna. Rušili smo čak cijene fiksnih usluga u nekom trenutku. Nismo mijenjali tarife četiri godine. Mislim da je ta konkurentnost koju smo mi donijeli generalno dobra za Hrvatsku. Sve usluge su danas drastično bolje, puno više ima optike, i mi konkurenti jedne druge guramo."

Analizu Telemachove mobilne mreže Ookla je provela tijekom zadnjih šest mjeseci 2025. godine. Titula najbolje mobilne mreže dodjeljuje se na temelju mjerenja performansi mreže kao što su brzina, latencija, pregledavanje weba i video streaming, dok nagrada za najbržu mobilnu mrežu mjeri propusnost i responzivnost mreže. Rezultat ukupnih performansi brzine kombinira mjerenje brzina preuzimanja i slanja podataka s metrikama latencije.

Danijela Bistrički Morović, članica Uprave i glavna direktorica za tehniku, izjavila je: "Iznimno smo ponosni što je Ookla kao svjetski autoritet u mjerenjima mobilnih i fiksnih mreža potvrdio kvalitetu, stabilnost i brzinu naše mreže u praksi. Kontinuitet različitih međunarodnih priznanja jasan je dokaz koliko je napredna i pouzdana Telemachova mobilna mreže te da dosljedno ispunjavamo očekivanja naših korisnika. Nastavljamo s dugoročnim strateškim ulaganjima u infrastrukturu kako bismo korisničko iskustvo učinili još boljim, u svakom dijelu Hrvatske."

Iz Telemacha ističu da imaju preko 1,3 milijuna ukupnih korisnika, a da su optikom pokrili preko 300.000 kućanstava u Hrvatskoj. Kažu da su kapacitet mobilne mreže povećali za više od 6 puta, dok je promet u mreži narastao za gotovo 3 i pol puta. "Danas svim mobilnim tehnologijama, uključujući i posljednju generaciju - 5G, pokrivamo više od 99% populacije Hrvatske, omogućujući velike brzine i kapacitete tamo gdje su najpotrebniji", ističu iz Telemacha.