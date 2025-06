VIDEO Trump se hvalio koje je ratove uspio završiti pa rekao: 'Srbija se spremala krenuti'

Američki predsjednik Donald Trump odgovarao je jučer u Haagu gdje se održava NATO summit na pitanja novinara, a jedan ga je novinar pitao kako to da nije uspio zaustaviti rat u Ukrajini budući da je rekao da će ga završiti u 24 sata kad dođe na vlast. 'Sada ste u uredu pet mjeseci i pet dana. Zašto niste uspjeti zaustaviti rat u Ukrajini?', upitao ga je novinar iz Austrije.

- Zato što je to puno teže nego što ljudi mogu zamisliti. Putin je teži, imao sam i neke probleme sa Zelenskim, možda ste čitali o njima... Taj rat je teži od drugih ratova. Upravo smo završili rat u 12 dana, taj rat se krčkao 30 godina. Završili smo Ruandu i Kongo, dolaze potpisati dokumente, već smo potpisali osnovne dokumente. Mislim da dolaze u Bijelu kuću u petak. Završili smo... Srbija se spremala krenuti... Ali možda najvažnije od svega, Indija i Pakistan. Tu nije bilo pitanje hoće li možda jednog dana imati nuklearno oružje, kao u slučaju Bliskog istoka, Izraela i Irana. Oni imaju nuklearno oružje - kazao je Trump. Iako nije naveo koga je Srbija planirala napasti, vjerojatno je mislio na sukob Srbije i Kosova koji traje godinama.

You Promised to end the Ukraine War in 24 Hours. Why haven’t you done it yet?



TRUMP:

It was sarcasm you little dipshit… Listen..



• I ended the conflict between Rawanda and Congo



• I ended the conflict between Serbia and Kosovo



• I ended the conflict between India and… pic.twitter.com/lsnH0UZaUx