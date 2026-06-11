VIDEO Tragedija u poznatom ljetovalištu: Vatra progutala zgradu na Mallorci, dvoje ljudi poginulo

Dvije osobe poginule su, a nekoliko ih je ozlijeđeno u požaru koji je u četvrtak u ranim jutarnjim satima izbio u stambenoj zgradi u Magalufu na španjolskom otoku Mallorci. Oko dvadeset stanara pogođeno je tragedijom, a lokalne vlasti proglasile su dvodnevnu žalost, javlja Euronews.

📹 Dos muertos y más de una veintena de heridos en un incendio en un edificio de 10 plantas de Magaluf.



🔗 https://t.co/JAc3BxZuvK pic.twitter.com/Gg86WRAQAY — okdiario.com (@okdiario) June 11, 2026

Prema informacijama španjolske Civilne garde, požar je izbio oko 5 sati ujutro na trećem katu stambene zgrade smještene u popularnom turističkom mjestu Magaluf, na području općine Calvià. Uzrok izbijanja vatre još nije poznat te je istraga u tijeku. Stanari su pokušali sami ugasiti požar, no bez uspjeha. Vatra se ubrzo proširila na ostatak zgrade, osobito prema višim katovima. Vatrogasci su požar uspjeli staviti pod kontrolu i ugasiti približno dva sata nakon izbijanja.

U požaru su život izgubile dvije osobe koje su se nalazile u odvojenim stanovima. Jedna od žrtava je 58-godišnji državljanin Argentine, dok identitet druge poginule osobe, žene, još nije službeno utvrđen. Prema priopćenju lokalnih vlasti, četiri osobe i dalje se nalaze na bolničkom liječenju. Požar je zahvatio ukupno dvadesetak stanara, kojima će privremeni smještaj biti osiguran u obližnjim hotelima.

Vlasti su ogradile kat na kojem je požar izbio, kao i katove neposredno iznad i ispod njega, dok traje očevid i utvrđivanje svih okolnosti nesreće. Magaluf, smješten 22 kilometra zapadno od Palma de Mallorce, jedno je od najpoznatijih turističkih odredišta u Španjolskoj, osobito među mladim turistima iz Velike Britanije i Njemačke zbog svojih plaža i živahnog noćnog života. Nakon tragedije lokalne vlasti proglasile su dva dana žalosti u znak sjećanja na poginule.