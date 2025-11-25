Tomašević predstavio novu aplikaciju, komentirao situaciju kod Vjesnika i odgovorio na prozivke Thompsona

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je redovnu konferenciju za novinare u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog gdje je uz pročelnicu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Eminu Višnić i pročelnika Službe za informacijski sustav i tehničke poslove Dražena Lučanina predstavio web aplikaciju Guru za kulturu.

Ova nova platforma besplatna je za sve, objedinjuje sva kulturna događanja koja grad financira. – Predstavljamo novu web stranicu, projekt smo zajednički razvili iz Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo i Službe za informacijski sustav i tehničke poslove. Najrazličitija kulturna događanja dostupna su posjetiteljima grada, ali i našim sugrađanima. Web stranica je prilagođena i za korištenje kao web stranica i kao aplikacija – kazala je Emina Višnić.

Istaknula je kako je dostupnost kulture jedan od temeljnih ciljeva kulturne strategije stoga je potrebno da informacije o tim sadržajima bude dostupan kroz suvremene alate, na jednostavan način. – Guru za kulturu je direkatan odgovor za tu potrebu, sama web stranica je prilagođena za koruštenje i na računalima i na mobitelima. Temeljna prednost te stranice je ta da ima napredne filtere - bilo tko može pretraživati na stotine događanja prema preferencijama, npr. prema kategoriji, vrsti umjetnosti, tipu događanja, po vremenu, prema uzrastu – kazala je Višnić.

Ono što je jedinstveno je to da se kulturna događanja mogu pretraživati prema kvartu. – Tome možemo zahvaliti svim centrima za kulturu koji djeluju u različitim kvartovima i drugim ustanovama, ali i novim projektima i programima već poznatim zagrebačkim kvartovima kulture – rekla je Višnić. Još jedna posebnost aplikacije je korištenje umjetne inteligencije. – Naš Guru je vaš savjetnik i tu je da vam pomogne s odgovorima na vaša pitanja, da vam pomogne lakše pronaći kulturna događanja koja vas zanimaju – kazala je Višnić.

Istaknula je kako će lik samog Gurua podsjetiti na jedne od ikoničnih likova zagrebačke kulture. – Guru je nastao kao kolaž referenci koji se temelje na prepoznatljivim elementima zagrebačke vizualne kulture, kultnim kazališnim plakatima teatra ITD, poetici zagrebačke škole crtanog filma i figuri prepoznatljivog profesora Baltazara, ikolografije urbanih figura i značajnih osobnosti hrvatske kulture poput velikog pjesnika Antuna Gustava Matoša – rekla je Višnić.

Nadodala je kako je cilj ove web stranice je da događanja budu dostupna što široj javnosti. – Ona ima također i jedan drugi cilj, a to je predstaviti sva ona događanja koja Grad Zagreb financira putem javnih natječaja i svojih institucija. Na taj se način uvodi još jedna razina transparentnosti – istaknula je Višnić.

Ovo je prva pilot faza projekta. – Započeli smo najprije sa događanjima naših gradskih ustanova, a u idućoj fazi projekt će se proširi na događanja svih umjetničkih organizacija, umjetnika, udruga i drugim aktera. Kroz ovu testnu fazu pozivamo sve građane da nam daju svoju povratnu informaciju, ali isto tako i sve organizacije čiji se programi financiraju putem javnih poziva – kazala je Višnić. Nadodala je kako su zato kreirali dva posebna obrasca, a do kraja godine skupljat će se povratne informacije.

Aplikaciju je razvila tvrtka Diverto studio, koji su bili pobjednici Hakatona. Pročelnika Službe za informacijski sustav i tehničke poslove Dražen Lučanin kazao je nešto više o tome – Dodao bih da je aplikacija vrlo pažljivo dorađena za produkciju. Pobjednici Hakatona su pazili na brzinu učitavanja, na prilagodbu za mobile uređaje, da se olakša korištenje ove aplikacije te da građani na jednom mjestu mogu otkriti što se zbiva gdje, u kojem kvartu... – kazao je Lučanin. Nadodao je kako je ovo dobar primjer participacije u digitalizaciji. – Ovo je nastavak za sada već nekoliko uspješnih projekata kojima želimo gradske usluge učiniti lakše građanima. Pozivamo sve da isprobaju kultura.zagreb.hr – istaknuo je Lučanin.

Gradonačelnik Tomašević je rekao kako je ovo sveobuhvatna aplikacija koja će odgovoriti na klasično pitanje što ima danas u gradu. – Na ovaj način kulturni događaji će biti lako pretraživi korisnicima. 'Guru za kuluru' će početi puniti kulturne ustanove sa svojim kulturnim programima, sadržaj će se moći pretraživati po kvartovima i po vrsti sadržaj. – istaknuo je Tomašević.

Kazao je kako je Zagreb oduvijek bio grad kulture. – Grad čine i povijesne građevine, ali i programi kulturnih sadržaja koje grad čine živim. Naš je cilj kulturu učiniti što dostupnijom svima. – rekao je Tomašević.

Nakon predstavljanja aplikacije gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika održali su redovnu konferenciju za medije na istoj lokaciji. Tomašević je komentirao promet u Zagrebu. – Jučer je predstavljen nalaz izvješća statičara koji su pokazali da postoji opasnost od rušenja Vjesnikova nebodera. S obzirom na to, podvožnjak na Slavonskoj je i dalje zatvoren što stvara brojne prometne probleme. Očekujem da do kraja tjedna imamo premosnicu, odnosno proširenje za još dvije trake sjevernog kolnika Slavonske. To će olakšati prometno stanje, međutim ne može nadomijestiti u potpunosti podvožnjak. U interesu nam je kao gradu da što prije država zajedno s s nadležnim institucijama sruši neboder, i zbog prometa i zbog sigurnosti – kazao je Tomašević.

Na pitanje o Thompsonu rekao je da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti. – Rekao sam još prije mjesec dana kakva je naša odluka i toga se držim – istaknuo je Tomašević.