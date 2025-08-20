Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠOKANTAN TRENUTAK

VIDEO Influenceri snimali u restoranu, a onda je nastao kaos: Završili su prekriveni krhotinama

Screenshot/X
Autor
Lina Šantak
20.08.2025.
u 17:13

„Vozačica vozila izjavila je da je mislila kako je vozilo stavila u položaj za parkiranje, ali je nakon što je maknula nogu s kočnice, vozilo krenulo prema naprijed, udarilo u zgradu i razbilo staklo,” rekao je glasnogovornik Ureda šerifa okruga Harris za The New York Post.

Dvoje američkih influencera, Nina Santiago i Patrick Blackwood, doživjeli su šokantnu situaciju tijekom snimanja sadržaja u restoranu u Houstonu – dok su snimali recenziju hrane, terenac je iznenada probio staklenu stijenu i doslovno se zabio u njihov stol.

Nesreća se dogodila 16. kolovoza poslijepodne u restoranu Cuvees Culinary Creations, dok su kušali mini burgere pred kamerom. U trenutku udara, sve je završilo u kaosu – staklo je letjelo na sve strane, a Nina i Patrick završili su na podu, prekriveni krhotinama.

"Neizmjerno sam zahvalna što sam živa nakon što je terenac probio stakleni zid restorana @cuveesculinarycreations u Houstonu, Teksas, razbivši sve dok smo @iampatrickblackwood i ja snimali emisiju o hrani. Udario je točno između nas – mene s njegove lijeve strane, njega s moje desne – baš dok sam zagrizla fini losos slider. Dogodilo se iznenada, ali preživjeli smo.

Ovo iskustvo pokazalo mi je tko je zaista važan; život je prekratak za zamjeranja i ljutnju. Pusti, oprosti, živi u sadašnjem trenutku i cijeni one oko sebe – ovo je mogao biti naš posljednji obrok. Zahvalna sam svemiru i našem anđelu psiću Loyalu, koji je preminuo u studenom 2024. i čuvao nas odozgo", napisala je Santiago na Instagramu uz fotografije posjekotina koje je zadobila na licu i rukama.

Na X-u je objavila usporeni video trenutka kada se auto zabio uz izlog te poručila: “Sutra nije zajamčeno”, podsjećajući pratitelje koliko se život u sekundi može promijeniti.

"Zahvalan što sam doživio još jedan dan – ostavljam sitnice s velikim životnim ciljem! Živi hrabro, voli iskreno i učini da svaki trenutak zaista vrijedi", napisao je Blackwood nakon incidenta na Instagram profilu.

„Vozačica vozila izjavila je da je mislila kako je vozilo stavila u položaj za parkiranje, ali je nakon što je maknula nogu s kočnice, vozilo krenulo prema naprijed, udarilo u zgradu i razbilo staklo,” rekao je glasnogovornik Ureda šerifa okruga Harris za The New York Post.

Ključne riječi
Sudar influenceri

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još