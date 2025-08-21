Većina vlasnika ne zna kako spasiti život svom ljubimcu: Evo što trebate napraviti ako se nađete u toj situaciji

Kada se spomene oživljavanje, tada većina ljudi odmah pomisli na hitne intervencije na ljudima. No, važno je znati da osnovne tehnike oživljavanja, poput reanimacije, mogu spasiti život i vašem kućnom ljubimcu. Psi i mačke također mogu doživjeti hitne situacije koje zahtijevaju brzu reakciju, a pravilno izvedena reanimacija može biti razlika između života i smrti. Veterinarska sestra podijelila je važne savjete za vlasnike pasa koji bi mogli spasiti život vašeg ljubimca. Jade na TikToku često dijeli informativne videozapise sa svojih 96 tisuća pratitelja, a u nedavnoj je objavi istaknula vještinu spašavanja života, piše Mirror.

"Vaš pas se srušio i ne diše. Znate li što učiniti? Oko 75 do 90 posto vlasnika kućnih ljubimaca ne zna kako im pomoći", rekla je Jade u videu. Prvo trebate utvrditi je li reanimacija zaista potrebna. "Morate napraviti početnu trijažu. Otvorite psu usta, povucite jezik prema naprijed i dobro pogledajte stražnji dio grla. Je li čist? Ima li nešto u dišnim putevima. Morate se uvjeriti da su dišni putovi čisti da biste mogli napraviti učinkovito oživljavanje. Nakon što znate da su dišni putovi čisti, prelazite na B za disanje", objasnila je. Spustite se do visine prsa psa i promatrajte ih.

"Možete li vidjeti dižu li se prsa i spuštaju? Ako to ne vidite, prislonite nos psa na svoj obraz i provjerite možete li osjetiti dah na obrazu. Možete li čuti da pas diše? Ako ne, provjerite boju desni. Postaju li plave ili ljubičaste? Ako da, već postoji nedostatak kisika i sada prelazite na cirkulaciju. Možete li osjetiti puls?", upitala je Jade. Postavite ruku iza psećeg lakta na rebra i pokušajte osjetiti otkucaje srca. To može biti izazovno kod pasa s viškom kilograma. Također, možete pokušati staviti dva prsta na unutarnju stranu njihove gornje noge i osjetiti femoralni puls. Ako nema otkucaja srca, pas ne diše i počinje poprimati plavičastu ili ljubičastu boju, tada je potrebno odmah započeti reanimaciju.

"Ako već niste, morate nazvati svog veterinara i obavijestiti ga o situaciji. Također će vam moći dati daljnje savjete telefonom. Morate se pobrinuti da vaš pas leži na ravnoj tvrdoj površini, idealno na desnoj strani. Ako imate jako velikog psa koji leži na lijevoj strani i ne možete ga okrenuti, ne brinite i samo nastavite s oživljavanjem dok leži na lijevoj strani jer je bilo kakvo oživljavanje bolje nego nikakvo", objasnila je veterinarska sestra.

Za sljedeći korak, veterinarska sestra objasnila je da ćete morati djelovati ovisno o pasmini psa kojoj pomažete. "Ovaj dio je stvarno važan, stoga obratite pozornost. Gdje stavljate ruke za oživljavanje ovisi o pasmini i obliku tijela vašeg psa. Dakle, za pse s okruglim prsima, primjeri su labradori, zlatni retriveri, španijeli, oni imaju malo izbočenja sa strane, ruke trebate staviti na najširi dio prsnog koša", objasnila je Jade.

Ako imate psa s dubokim prsima poput dobermana, njemačkog ovčara ili hrta, ruke trebate staviti direktno iznad srca koje se nalazi odmah iza lakta. "Ako imate psa širokih prsa, poput francuskog ili engleskog buldoga, koji su prilično široki koliko i visoki, onda ih trebate staviti na leđa i vršiti kompresije direktno na sredini prsne kosti", rekla je. Trebate koristiti dlanove, ruke vam trebaju biti ispružene u laktovima, a ramena direktno iznad psa dok dajete pritiske.

"Prsa psa treba stisnuti do otprilike 1/3 dubine cijelog prsnog koša. Potrebno je napraviti 120 pritisaka u minuti, što odgovara dvama pritiscima u sekundi. Napravite 30 pritisaka, a zatim stanite da biste dali dva udaha. Da biste dali udisaje, držite pseći jezik unutar usta i stisnite prstima usta da biste stvorili zračni čep. Stavite njegov nos u svoja usta i dajte dva udisaja", objasnila je stručnjakinja. Nakon svakog udisaja provjerite diže li se prsni koš dovoljno da biste bili sigurni da pas prima kisik.

"Nemojte prestajati nakon udisaja, odmah se vratite na pritiske. Trebate nastaviti ciklus od 30 pritisaka, pa dva udisaja", upozorila je Jade. Dodala je i da se nada da će vam veterinar dati upute, ali da možete nastaviti s oživljavanjem do otprilike 20 minuta, zaustavljajući se svake dvije minute da biste vidjeli ima li znakova života.

"Ako u bilo kojem trenutku vaš pas počne pokazivati znakove života i pokušava se oporaviti, prekinite s oživljavanjem i što prije ga odvedite veterinaru. Ako vaš pas još ne pokazuje znakove života, nastavite s oživljavanjem ili nastavite prema uputama vašeg veterinara", zaključila je.