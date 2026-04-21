Rusi otkrili novu destinaciju za ljetovanje, doslovce okupirali grad: 'Sve je rezervirano'

Dok rastući ekonomski pritisci znače da će mnoge ruske obitelji toplije mjesece provoditi u vlastitim vikendicama ili putujući unutar zemlje, oni s većom platežnom moći i dalje traže sunčane destinacije izvan granica Rusije. Ruski turisti već godinama tradicionalno biraju destinacije poput Turske, Gruzije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Tajlanda, no u posljednje vrijeme sve više otkrivaju i nove opcije. Među njima posebno se ističe Vijetnam, koji se ubrzano pozicionira kao jedna od najpoželjnijih destinacija za ruske putnike.

Prema pisanju VnExpress, Vijetnam bilježi snažan rast dolazaka ruskih turista, potaknut povoljnim viznim režimom, boljom zračnom povezanošću i atraktivnim klimatskim uvjetima. U prva tri mjeseca ove godine zemlju je posjetilo više od 367.000 ruskih turista, čime je Rusija postala treće najveće emitivno tržište, odmah iza Kine i Južne Koreje. Stručnjaci iz turističke industrije ističu kako Vijetnam ruske posjetitelje privlači raznolikom ponudom, od slikovitih plaža i bogate gastronomije do luksuznih resorta po konkurentnim cijenama. Dodatni poticaj dolazi i iz poboljšane dostupnosti, naime ruski državljani mogu boraviti do 45 dana bez vize, a broj izravnih i čarter letova između dviju zemalja stalno raste.

⛵️ Vietnam has turned into a Russian resort



This is what a beach in Nha Trang now looks like — packed with Russian tourists. pic.twitter.com/QyA1jXr4eP — NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2026

Osim toga, percepcija Vijetnama kao sigurne destinacije dodatno jača njegovu poziciju u uvjetima globalne nesigurnosti. Tijekom posljednjeg desetljeća broj ruskih dolazaka snažno se oporavio i danas je oko 1,6 puta veći nego u razdoblju prije pandemije (2018.–2019.). Samo u prvom kvartalu ove godine zabilježeno je oko 1,5 puta više dolazaka nego tijekom cijele 2024., te više od polovice ukupnog broja iz 2025. Laurent Myter, čelnik hotelskog lanca luksuznih resorta The Anam Group, ističe kako je brz oporavak i širenje izravnih letova nakon pandemije bio ključan za rekordne brojke. Nakon ponovnog uvođenja čarter letova iz Moskve za Cam Ranh u ožujku prošle godine, te pokretanja linija za Phu Quoc u listopadu, frekvencija letova značajno je povećana, čime su obalne destinacije poput Cam Ranha, Nha Tranga i Phu Quoca postale još dostupnije.

Ruski gosti danas čine oko 15% svih rezervacija u hotelima The Anam Groupa. Topla klima tijekom cijele godine, uz niže troškove putovanja u usporedbi s nekim konkurentskim destinacijama u regiji, dodatno povećava privlačnost Vijetnama. Ruski turisti najčešće biraju odmore na plaži i duži boravak, u pravilu od jednog do tri tjedna. Također su poznati kao gosti veće platežne moći, posebno kada je riječ o gastronomiji, spa uslugama i ekskluzivnim iskustvima. U usporedbi s drugim popularnim destinacijama jugoistočne Azije, poput Tajlanda, odmor u Vijetnamu često je povoljniji, a pritom nudi visoku razinu kvalitete. „Vijetnam pruža bolju vrijednost za novac“, naglašava Myter.

Sličan trend potvrđuje i Pham Ha, predsjednik luksuzne turističke kompanije Lux Group. On navodi kako ruski turisti koji dolaze čarter letovima u Phu Quoc ili Cam Ranh često odsjedaju u hotelima s pet zvjezdica te dodatno rezerviraju izlete u druge dijelove zemlje. Za razliku od ranijih navika, danas rjeđe obilaze velik broj destinacija, već se fokusiraju na jedno ili dva mjesta, poput Hanoja ili Quang Ninha, gdje ostaju dulje. Poseban rast bilježi segment luksuznih krstarenja – potražnja za privatnim jahtama i itinerarima od tri do šest noći, koji povezuju zaljeve poput Ha Longa i Lan Ha, udvostručila se u odnosu na prošlu godinu. „Ruski turisti više nisu tipični masovni gosti kakvi su nekad bili. Sve se više okreću srednjem i višem segmentu, spremni platiti za jedinstvena, privatna i kulturno bogata iskustva“, zaključuje Ha.