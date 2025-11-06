VIDEO Snimljen šokantni trenutak u Bijeloj kući: Stajao iza Trumpa pa se onesvijestio

Dok je stajao iza američkog predsjednika Donalda Trumpa, gost u Ovalnom uredu onesvijestio se tijekom konferencije za medije. Okupljeni su mu brzo priskočili u pomoć, a među njima je bio i dr. Mehmet Oz, administrator Centra za Medicare i Medicaid usluge. "Jeste li dobro?", ispitivali su muškarca, a novinari su tada morali izaći iz prostorije. Naime, Bijela kuća najavljivala je lijek protiv pretilosti kada se gost srušio.

Identitet muškarca nije odmah otkriven, ali je glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Leavitt, kasnije rekla da je bio predstavnik jedne od farmaceutskih tvrtki i da je sada dobro. "Jedinica Bijele kuće za medicinsku pomoć brzo je reagirala i gospodin je dobro", rekla je, prenosi New York Post.

Konferencija za medije nakratko je odgođena, a Trump je kasnije, kada je nastavljena, prokomentirao što se dogodilo. "Vidjeli ste da je pao, dobro je. Upravo smo ga poslali van i ima liječničku skrb, ali je dobro", rekao je.

Pojavile su se informacije kako se onesvijestio Gordon Findlay, izvršni direktor u Novo Nordisku. No, tvrtka je rekla da su Mike Doustdar i Dave Moore bili jedina dva prisutna predstavnika Novo Nordiska. "Nadamo se da je gospodin koji je danas doživio medicinski incident dobro", rekla je tvrtka.