VELIKE CIFRE

Brojni turisti zapeli u Dubaiju: Bijeg si mogu priuštiti ministri i oni dubokog džepa

Dubai
Foto: Reuters/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Šimun Ilić
03.03.2026.
u 11:04

Zračna luka je zatvorena, a oni koji si to mogu priuštiti krenuli su tražiti izlaz. Privatni avioni postali su najtraženija roba na Bliskom istoku. Let iz Muskata u Istanbulu malim poslovnim mlaznjakom sada stoji oko 85 tisuća eura, gotovo tri puta više nego inače

Dubai je navikao na spektakl : nebodere, jahte, blještavilo i noćni život koji traje do jutra. Ovih dana tamo je slika drukčija. Nakon iranskih napada dronovima i projektilima, koji su uslijedili kao odgovor na američke i izraelske udare na Iran, oštećena je zračna luka, pogođeni su hoteli i poznate gradske točke, a grad je ostao u neizvjesnosti, prenosi Guardian.

Zračna luka je zatvorena, a oni koji si to mogu priuštiti krenuli su tražiti izlaz. Privatni avioni postali su najtraženija roba na Bliskom istoku. Let iz Muskata u Istanbulu malim poslovnim mlaznjakom sada stoji oko 85 tisuća eura, gotovo tri puta više nego inače. Sjedalo na privatnom letu prema Moskvi doseže 20 tisuća eura po osobi. Neki letovi iz Rijada prema Europi penju se i do 350 tisuća dolara. Ponuda je tanka, osiguravajuće kuće postrožile su pravila, vlasnici aviona odbijaju riskirati. Tko ne uspije dobiti avion, sjeda u automobil. Do Omana se vozi četiri i pol sata. Do saudijskog Rijada gotovo deset. Ceste prema granici pune su vozila s registracijama iz Emirata, a privatne zaštitarske tvrtke rezerviraju cijele flote SUV-ova kako bi prevezle klijente do sigurnijih aerodroma.

U Muscatu vlada tiha gužva. Letovi za Europu rasprodani su danima unaprijed. Alexandra Vavilova, ruska turistkinja koja je ljetovala u Dubaiju, uhvatila je jedno od posljednjih slobodnih mjesta – let za Colombo u Šri Lanki. Nije joj bio plan ići u Aziju, ali to je bio jedini smjer koji je tog dana bio otvoren. U samom Dubaiju atmosfera je napeta. Ministarstvo obrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da presreće nove projektile i dronove. Veleposlanstvo u Teheranu je zatvoreno. Informacije o radu zračnih luka mijenjaju se iz sata u sat. Emirates, flydubai i Etihad najavili su ograničeni povratak dijela letova, uglavnom kako bi vratili kućama one koji su zapeli.

Tisuće turista ostale su u hotelima. Turistička zajednica Dubaija naložila je hotelima da ne izbacuju goste koji ne mogu otići zbog masovnih otkazivanja letova i da im produže boravak pod istim uvjetima. Ipak, na društvenim mrežama kruže snimke gostiju koji tvrde da im recepcija poručuje da plate dodatne noći ili napuste sobu. Jedna Ruskinja na Telegramu ogorčeno govori kako joj je u hotelu rečeno da "to nije njihov problem".

Najmanje šest velikih kruzera, svaki s tisućama putnika, usidreno je uz obalu Zaljeva. Putnici su na brodovima, u nekim slučajevima upućeni da ostanu u kabinama i ne izlaze na balkone. Pogledi na horizont više nisu turistička atrakcija. Politička oluja podigla se i u Italiji nakon što se ministar obrane Guido Crosetto vratio kući državnim avionom, dok su stotine drugih Talijana ostale zaglavljene u Dubaiju. Kritičari tvrde da je ondje bio privatno s obitelji. Vratio se sam, obitelj je ostala. Kaže da je let platio iz vlastitog džepa i da sada ima važnijeg posla. 

Ključne riječi
putovanje Ujedinjeni Arapski Emirati Dubai

