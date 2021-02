VIDEO Skijaša na Aljaski izgrizao smeđi medvjed: Zbog domišljatog poteza ostao je živ

Spasilački helikopter prebacio je u subotu u bolnicu skijaša kojeg je na Aljaski napao i izgrizao smeđi medvjed.

Muškarac je bio dio grupe koja se uspinjala na planinu u blizini Hainesa na Aljaski, a tijekom napada je zadobio ozljede glave i ruku.

Iz Odjela za ribu i divljač na Aljaski priopćili su kako je žrtva nehotice probudila smeđeg medvjeda u brlogu, majku koja je vjerojatno štitila svoje mladunče.

POGLEDAJTE VIDEO

"Kada je medvjed napao skijaša, on je u jednom trenutku shvatio da je najbolje da se pravi mrtvim, što je bila dobra ideja u tim okolnostima", rekao je za CNN biolog Carl Koch.

Spasilački helikopter pronašao je napadnutog muškarca i još dvojicu skijaša oko 10 kilometara sjeverozapadno od Hainesa na nadmorskoj visini od nekih 490 metara. Kada su stigli spasioci, žrtva je još uvijek bila pri svijesti. Druga dva skijaša pružila su mu prvu pomoć te kontaktirala obalnu stražu.

"Pomoću njihovog uređaja za satelitsku komunikaciju utvrdili smo precizne GPS koordinate i nadmorsku visinu. Skijaši su imali tkaninu jarkih boja kojom su signalizirali pilotu helikoptera. To je bilo presudno za to što smo ih pravovremeno pronašli", rekao je kopilot poručnik Will Sirokman.