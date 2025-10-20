FOTO 7 minuta koje su zapanjile svijet: Zavladala je potpuna panika, a nadzorne kamere otkrile su zanimljiv detalj

Drska pljačka neprocjenjivih dragulja iz Louvrea ne silazi sa svjetskih naslovnica, jedan od najčuvanijih muzeja na svijetu još je zavoren, a policija grozničavo vodi bitku s vremenom i pokušava odgonetnuti tko je u samo nekoliko minuta izveo neviđenu vratolomiju. Lopovi naoružani električnim alatima provalili su jučer Louvre usred bijela dana, prije nego što su pobjegli na skuterima s osam iznimno vrijednih komada nakita. Evo što znamo o zločinu koji je šokirao Francusku, piše BBC.

Kako su izgledale dramatične minute? Razbojnici su došli do prozora na prvom katu i prerezali staklene ploče kako bi ušli u pozlaćenu Galeriju Apolona muzeja. Krađa se dogodila u nedjelju između 09:30 i 09:40 po lokalnom vremenu, nedugo nakon što je muzej otvoren za posjetitelje. Četiri lopova koristila su mehaničku dizalicu montiranu na vozilu kako bi pristupila Galeriji Apolona (Galerie d'Apollon) putem balkona blizu rijeke Seine. Fotografije s mjesta događaja pokazuju ljestve montirane na vozilu koje vode do prozora na prvom katu. Dvojica lopova prerezala su staklene ploče baterijskim rezačem i ušla u muzej. Zatim su prijetili čuvarima, koji su evakuirali prostorije, i ukrali predmete iz dvije staklene vitrine. Alarmi muzeja su se oglasili, a osoblje je slijedilo protokol kontaktirajući sigurnosne snage i štiteći posjetitelje, navelo je ministarstvo kulture u priopćenju. Banda je pokušala zapaliti svoje vozilo vani, ali ih je spriječila intervencija djelatnika muzeja, dodaje se. Ministrica kulture Rachida Dati izjavila je za francuski informativni kanal TF1 da snimke krađe pokazuju maskirane razbojnike kako ulaze "mirno" i razbijaju vitrine s draguljima. Nitko nije ozlijeđen u incidentu, a Dati je rekla da "nije bilo nasilja" te da je sve izvedeno vrlo profesionalno. Opisala je lopove kao "iskusne" s dobro pripremljenim planom bijega na dva skutera.

Istražitelji traže četiri osumnjičenika i proučavaju snimke CCTV-a s rute bijega. Cijela se pljačka dogodila "vrlo, vrlo brzo", rekao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez za radio France Inter, i bila je gotova za manje od sedam minuta. Jedan svjedok opisao je scene "totalne panike" dok je muzej evakuiran.

FOTO Ovo je nakit ukraden iz pariškog Louvrea, vrijednost im je neprocjenjiva

Što je ukradeno? Lopovi su ukrali osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, naušnice i broševe. Svi su iz 19. stoljeća i nekada su pripadali francuskoj kraljevskoj obitelji ili carskim vladarima. Francusko ministarstvo kulture navelo je da su ukradeni predmeti: Tijara i broš koji su pripadali carici Eugénie, supruzi Napoleona III. Smaragdna ogrlica i par smaragdnih naušnica carice Marie Louise. Tijara, ogrlica i jedna naušnica iz safirnog seta koji je pripadao kraljici Marie-Amelie i kraljici Hortense. Broš poznat kao "relikvijarni broš". Između ostalog, ovi su komadi ukrašeni tisućama dijamanata i drugih dragocjenih dragulja. Još dva predmeta, uključujući krunu carice Eugénie, pronađeni su blizu mjesta događaja, a očito su ispale tijekom bijega. Vlasti ih pregledavaju zbog oštećenja. Nuñez je ukradene dragulje opisao kao "neprocjenjive" i "nemjerljive baštinske vrijednosti".

Jesu li se slične krađe događale prije? Godine 1911. talijanski zaposlenik muzeja uspio je odnijeti Mona Lisu ispod kaputa nakon što je sliku – koja je tada bila malo poznata javnosti – skinuo ravno sa zida tihe galerije. Pronađena je nakon dvije godine, a krivac je kasnije rekao da ga je motiviralo uvjerenje da remek-djelo Leonarda da Vincija pripada Italiji. Danas ta slika visi u staklenom odjeljku visoke sigurnosti. Godine 1998. ukradena je slika Le Chemin de Sevres – slika Camillea Corota iz 19. stoljeća – i nikada nije pronađena. Incident je potaknuo veliku reviziju sigurnosti muzeja.

Prošlog mjeseca, lopovi su provalili u muzej Adrien Dubouche u Limogesu i ukrali porculanska djela navodno vrijedna 9,5 milijuna eura (11 milijuna dolara). U studenom 2024. sedam predmeta "velike povijesne i baštinske vrijednosti" ukradeno je iz muzeja Cognacq-Jay u glavnom gradu. Pet ih je pronađeno prije nekoliko dana. Istog mjeseca, naoružani razbojnici upali su u muzej Hieron u Burgundiji, pucajući prije nego što su pobjegli s umjetničkim djelima iz 20. stoljeća vrijednim milijune funti.