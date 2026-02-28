Američki predsjednik Donald Trump ponovno je potvrdio koliko je nepredvidljiv, kontradiktoran i opasan. Iako je američka vojna akcija protiv Irana bila očekivana, s obzirom na to da nitko ne pokreće toliku vojnu silu tako daleko bez razloga, sveobuhvatnost strateških ciljeva što ih je Trump proklamirao u obraćanju u kojem je objavio da je pokrenuo rat protiv Irana ipak su izazvali šok u svijetu. Dok je cilj prošlogodišnje lipanjske Trumpove akcije protiv Irana bio ograničen na neutralizaciju iranske nuklearne infrastrukture, ovaj je put cilj puno ambiciozniji.