28.02.2026. u 18:48

Pozivajući na promjenu režima u Iranu, Trump je tako postao sve ono što je svih ovih godina osuđivao. Zbog toga bi ova odluka mogla imati i dalekosežne unutarnjopolitičke implikacije za američkog predsjednika

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je potvrdio koliko je nepredvidljiv, kontradiktoran i opasan. Iako je američka vojna akcija protiv Irana bila očekivana, s obzirom na to da nitko ne pokreće toliku vojnu silu tako daleko bez razloga, sveobuhvatnost strateških ciljeva što ih je Trump proklamirao u obraćanju u kojem je objavio da je pokrenuo rat protiv Irana ipak su izazvali šok u svijetu. Dok je cilj prošlogodišnje lipanjske Trumpove akcije protiv Irana bio ograničen na neutralizaciju iranske nuklearne infrastrukture, ovaj je put cilj puno ambiciozniji.

Ključne riječi
Izrael Iran Donald Trump

LU
Lujo123
20:11 28.02.2026.

Kakvi su to ljudi koji čitaju ove mudrosti gospona Denisa romca? Nekad sam znao pročitati po koji njegov članak ali sam vrlo brzo shvatio da priča nebuloze.

BI
bikica7
19:57 28.02.2026.

Hrvatski mediji su listom krcati proislamskim novinarima. Ali najgore je to što svojim lažima pokušavaju zbunitu javnost o velikoj vojnoj snazi ovog zločinackog režima.

FR
frane19
20:13 28.02.2026.

"Trumpov najlicemjerniji rat do sada". A koliko je to ratova Trump poveo do sada?

