VIDEO Razorni tornado poharao španjolski grad, proširila se dramatična snimka: 'Sve se dogodilo u samo 15 sekundi'

Snažan tornado poharao je gradić Pozo del Camino na jugu Španjolske , ostavljajući za sobom pustoš u svega nekoliko sekundi. Oluja, koja je zahvatila područje tijekom tjedna, donijela je jake vjetrove i obilne kiše, a sve je kulminiralo dolaskom tornada koji je rušio sve pred sobom. U samo nekoliko sekundi uništio je ceste i električne stupove te ostavio domove u ruševinama. Snimka, koju je podijelila jedna stanovnica, zabilježila je trenutak kada je tornado prošao kroz njezinu kuću.

OMG!! More video of the tornado that hit Ayamonte in Huelva, Spain on Tuesday 🌪️😱



📹 Rosario Carretero pic.twitter.com/BsgM8iudVu