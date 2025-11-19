VIDEO Španjolska policija stala na kraj kriminalcima: Pogledajte kako funkcionira 'metoda probušene gume'

Španjolska Nacionalna policija razbila je u Fuenlabradi kriminalnu skupinu koja je na autocestama provodila sve rašireniju prijevaru poznatu kao 'metoda probušene gume'. Riječ je o taktici u kojoj lopovi namjerno probuše gumu vozila, a zatim - dok se vozač bavi zamjenom kotača - kradu novac i vrijedne predmete iz automobila. Uhićeni kriminalci ciljano su birali žrtve koje se zbog prirode svog posla kreću s većim količinama gotovine. Kako bi izbjegli identifikaciju, koristili su iznajmljene automobile i lažnu dokumentaciju, a u jednom napadu uspjeli su odnijeti više od 22.000 eura. Oba uhićena osumnjičena su za članstvo u zločinačkoj organizaciji, krivotvorenje dokumenata i više kaznenih djela krađe. Da se isti modus operandi ne provodi samo u Madridu, potvrdila je i katalonska policija Mossos d’Esquadra. Oni su ranije upozorili javnost nakon što su na odmorištu autoceste AP-7 u Alt Penedèsu uhitili dvojicu muškaraca koji su opljačkali turista. Metoda, u katalonskom poznata kao “punxarodes”, funkcionira tako da kriminalci probuše gumu parkiranog vozila – bilo na odmorištu ili uz rub prometne trake. Kada vozač primijeti kvar i zaustavi se da bi zamijenio kotač, bande nastupaju brzo i neopaženo, uzimajući torbe, dokumente, novac ili druge dragocjenosti koje ostanu u automobilu. Ova prijevara posljednjih godina posebno se proširila na autocesti AP-7, koja se proteže od La Jonquere na sjeveru do Tarragone. Velik promet i česte pauze vozača čine je idealnim mjestom za napade, piše ElMotor.



🚗 Aquesta #SetmanaSanta, no abaixis la guàrdia a la carretera



Si uns desconeguts t'adverteixen d'una roda punxada, desconfia! Pot ser una distracció per robar-te. Fixa't en aquest cas real👇 pic.twitter.com/AapPUmxfoq — Mossos (@mossos) April 20, 2025

Ako se nađete u ovoj situaciji, policija savjetuje povećan oprez, posebno na odmorištima i manje prometnim dijelovima autocesta. Ako dođe do probušenog kotača potrebno je zaustaviti se samo na osvijetljenim i nadziranim lokacijama, kad god je to moguće, te izbjegavati improvizirane stanke uz rub ceste. Prije izlaska iz automobila obavezno provjerite okolinu. Ako se primijeti nešto sumnjivo, bolje je ostati u vozilu i pozvati policiju ili službu za pomoć na cesti. Nemojte ostavljati vrijedne predmete na vidljivim mjestima, jer upravo oni najčešće budu meta. Uz to, nemojte ni prihvaćati pomoć nepoznatih osoba, budući da se kriminalci često predstavljaju kao dobronamjerni prolaznici. Ne bi bilo loše ugraditi kameru ili GPS sustav, koji mogu pomoći u obrani ili naknadnom pronalasku ukradenih stvari. Nadležne službe upozoravaju da se radi o dobro organiziranim i mobilnim skupinama, koje se kreću autocestama i ciljaju najranjivije - umorne, nespremne i nezaštićene vozače.