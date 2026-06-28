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RUSIJA BROJI ŠTETU

Putin priznao: 'Da, vidimo probleme, svjesni smo ih...'

Russian President Putin attends a congress of the United Russia party in Moscow
Foto: YEKATERINA SHTUKINA/REUTERS
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Autori: Ružica Aščić/Hina, Eva Berišić
28.06.2026.
u 20:43

Krim, koji je Rusija anektirala, u petak je proglasio „izvanredno stanje” kako bi ublažio posljedice sve češćih ukrajinskih zračnih napada na poluotok.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u nedjelju je poručio kako će Rusija zajamčiti sigurnost i prevladati izazove, u trenutku kada je Ukrajina pojačala uzvratne napade duboko na ruskom teritoriju usred četverogodišnjeg rata koji vodi Moskva. Kijev te napade naziva pravednom odmazdom za gotovo svakodnevna ruska granatiranja ukrajinskih civila i energetske infrastrukture od početka ruske invazije u veljači 2022. godine. „Da, vidimo probleme, svjesni smo ih i na njih odgovaramo, no svakako ćemo osigurati sigurnost i države i naših građana, kao i nepovredivost ruskih granica”, rekao je Putin na kongresu stranke Jedinstvena Rusija.

„Nedvojbeno ćemo prevladati sve izazove s kojima se danas suočavamo, uključujući terorističke napade na našem teritoriju i infrastrukturne objekte”, dodao je. Putinov govor uslijedio je nekoliko sati nakon što je u ukrajinskom napadu dronom u južnom ruskom Krasnodarskom kraju poginula jedna osoba, a u rafineriji izbio požar, izvijestio je regionalni guverner Veniamin Kondratjev. Kijev je preuzeo odgovornost za napad, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio ga je dijelom „operacija koje slabe sposobnost Rusije da vodi ovaj rat”.

„Pogođena je rafinerija nafte Slavjansk u Krasnodarskom kraju, oko 300 kilometara od bojišnice. Dosegnuli smo i rafineriju u Jaroslavskoj oblasti, približno 700 kilometara od naše granice”, objavio je Zelenski u nedjelju na platformi X. Prošloga tjedna još je jedan ukrajinski napad izazvao veliki požar u rafineriji jugoistočno od Moskve, pri čemu su predgrađa ruske prijestolnice bila obavijena gustim stupovima crnog dima, piše Moscow Times.

Krim, koji je Rusija anektirala, u petak je proglasio „izvanredno stanje” kako bi ublažio posljedice sve češćih ukrajinskih zračnih napada na poluotok. Taj se teritorij suočava s nestašicama goriva i prekidima opskrbe električnom energijom, izazvanima ukrajinskim napadima na logističke lance i naftna postrojenja diljem Krima, drugih dijelova Ukrajine pod ruskom okupacijom te južne Rusije. Rusija je zauzela i anektirala Krim 2014. godine, no golema većina država, uključujući i mnoge saveznice Moskve, taj potez ne priznaje.

Putin je u nedjelju također priznao da su problemi s gorivom uzrokovali nestašice u ruskim regijama i da radna skupina radi na osiguravanju dovoljnih količina goriva u cijeloj zemlji. Putin je, obraćajući se na sastanku viših dužnosnika po pitanju situacije s distribucijom goriva, pozvao na mjere prema kojima bi poljoprivredni sektor imao dostatne zalihe te je rekao da se razmatra i zabrana izvoza dizela.

Ključne riječi
rat gorivo Rusija Ukrajina Vladimir Putin

Komentara 10

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AL
alojzvodic
21:22 28.06.2026.

Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je uvođenje hitnih sankcija, potpune zabrane izvoza benzina i zrakoplovnog kerozina na Zapad, prije svega u zemlje Eu, dok se istovremeno razmatra i blokada izvoza dizelskog goriva. Ovu odluku Putin je obznanio tijekom sastanka ss državnim i vojnim čelnicima koji je izravno prenosila ruska državna televizija.

ZO
zoranlelic
21:49 28.06.2026.

Ima još: Ukrajinska vojska povlači se s cijele linije kontakta. Ukrajinske oružane snage povlače se sa svih strana fronte i prelaze na terorističke metode, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. "(Zapadne zemlje) nastavljaju poticati kijevski režim, koji su odabrali kaoao sredstvo borbe protiv Rusije, ne mareći za ukrajinski narod, čije se snage povlače duž cijele linije kontakta. Zato su prešli na otvoreno terorističke metode. Kako još možemo nazvati namjerne napade na civile, civilne objekte i praktički javno regrutiranje odmetnika unutar naše zemlje za izvođenje sabotaža i terorističkih napada?" rekao je Putin tijekom svog obraćanja kongresu stranke Jedinstvena Rusija. Tome će uskoro doći kraj, Rusija ima dovoljno snage, resursa i političke volje da izdrži svaki vanjski pritisak i osigura svoju sigurnost. "Istovremeno, uvodimo i stvari koje će Zapadu otežati ovu podmuklu politiku. Europa i dalje zadovoljava svoje potrebe s više od pedeset posto uvoza iz Rusije. Tome ćemo stati na kraj."

Avatar IvanR
IvanR
20:55 28.06.2026.

Svaki rat je problem i zlo. I ovaj puta će odgovoriti kao i prije 80 g, uništenjem zla.

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