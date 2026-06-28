Putin priznao: 'Da, vidimo probleme, svjesni smo ih...'

Ruski predsjednik Vladimir Putin u nedjelju je poručio kako će Rusija zajamčiti sigurnost i prevladati izazove, u trenutku kada je Ukrajina pojačala uzvratne napade duboko na ruskom teritoriju usred četverogodišnjeg rata koji vodi Moskva. Kijev te napade naziva pravednom odmazdom za gotovo svakodnevna ruska granatiranja ukrajinskih civila i energetske infrastrukture od početka ruske invazije u veljači 2022. godine. „Da, vidimo probleme, svjesni smo ih i na njih odgovaramo, no svakako ćemo osigurati sigurnost i države i naših građana, kao i nepovredivost ruskih granica”, rekao je Putin na kongresu stranke Jedinstvena Rusija.

„Nedvojbeno ćemo prevladati sve izazove s kojima se danas suočavamo, uključujući terorističke napade na našem teritoriju i infrastrukturne objekte”, dodao je. Putinov govor uslijedio je nekoliko sati nakon što je u ukrajinskom napadu dronom u južnom ruskom Krasnodarskom kraju poginula jedna osoba, a u rafineriji izbio požar, izvijestio je regionalni guverner Veniamin Kondratjev. Kijev je preuzeo odgovornost za napad, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio ga je dijelom „operacija koje slabe sposobnost Rusije da vodi ovaj rat”.

„Pogođena je rafinerija nafte Slavjansk u Krasnodarskom kraju, oko 300 kilometara od bojišnice. Dosegnuli smo i rafineriju u Jaroslavskoj oblasti, približno 700 kilometara od naše granice”, objavio je Zelenski u nedjelju na platformi X. Prošloga tjedna još je jedan ukrajinski napad izazvao veliki požar u rafineriji jugoistočno od Moskve, pri čemu su predgrađa ruske prijestolnice bila obavijena gustim stupovima crnog dima, piše Moscow Times.

Krim, koji je Rusija anektirala, u petak je proglasio „izvanredno stanje” kako bi ublažio posljedice sve češćih ukrajinskih zračnih napada na poluotok. Taj se teritorij suočava s nestašicama goriva i prekidima opskrbe električnom energijom, izazvanima ukrajinskim napadima na logističke lance i naftna postrojenja diljem Krima, drugih dijelova Ukrajine pod ruskom okupacijom te južne Rusije. Rusija je zauzela i anektirala Krim 2014. godine, no golema većina država, uključujući i mnoge saveznice Moskve, taj potez ne priznaje.

Putin je u nedjelju također priznao da su problemi s gorivom uzrokovali nestašice u ruskim regijama i da radna skupina radi na osiguravanju dovoljnih količina goriva u cijeloj zemlji. Putin je, obraćajući se na sastanku viših dužnosnika po pitanju situacije s distribucijom goriva, pozvao na mjere prema kojima bi poljoprivredni sektor imao dostatne zalihe te je rekao da se razmatra i zabrana izvoza dizela.