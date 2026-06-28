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UTRKA S VREMENOM

Nakon potresa u Venezueli: 33 osobe spašene, no tisuće su i dalje pod ruševinama

Aftermath of earthquakes, in Caraballeda
Foto: MIGUEL MEDINA/REUTERS
1/5
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
28.06.2026.
u 21:21

Švicarski tim odredit će zajedno s drugim timovima i lokalnim vlastima kad će operacije spašavanja završiti, rekao je Eugster, no ostat će na terenu i pomagati s drugim poslovima.

Trideset tri osobe dosad su spašene ovaj vikend nakon dva razorna potresa u Venezueli, rekla je privremena predsjednica zemlje, uključujući i nekoliko djece, dok se deseci tisuća vode kao nestali dok vrijeme za traženje još preživjelih istječe. Broj smrtno stradalih od dva potresa prešao je 1400 u subotu, dok su strani spasilački timovi počeli pristizati u najteže pogođeno obalno područje La Guaire.

Obitelji i volonteri proveli su dane izvlačeći preživjele i tijela iz ruševina prije nego što je došlo više od 1600 stranih spasilačkih radnika, često se žaleći na manjak teške mehanizacije i ograničenu prisutnost državnih institucija, dok su stotine naknadnih podrhtavanja produbile štetu i dovele stanovnike u stanje strepnje. Vlada predvođena privremenom predsjednicom Delcy Rodriguez zahvalila je civilnim volonterima koji su dopremali pomoć u La Guairu, no kasnije je ograničila pristup cesti, rekavši da promet sprječava učinkovit prolaz vozila hitne pomoći i da samo ljudi s posebnim dozvolama mogu koristiti ceste. 

Iako vladini podaci govore o stotinama nestalih ili zatrpanih osoba, na internetskoj stranici koju promovira politička opozicija u zemlji u nedjelju izlistano je 50.000 nestalih osoba. Brojka je u blagom opadanju od subote, kad je 55.000 navedeno kao nestalo. Američki geološki institut procijenio je da je mogući ishod od potresa magnitude između 7.2 i 7.5 10.000 smrtno stradalih, što bi stavilo ovaj potres među jedan od najsmrtonosnijih u proteklom stoljeću u Latinskoj Americi.

Vrijeme istječe za spašavanje ljudi koji su i dalje zatočeni pod ruševinama. "Postoji prozor od otprilike tri dana, 72 sata, a mogućnost da ljude možete spasiti kasnije opada ", rekao je Reutersu u subotu Sebastian Eugster, voditelj švicarskog spasilačkog tima.  Tim od 80 članova pronašao je nekoliko ljudi živih u ruševinama zahvaljujući psima tragačima, no nisu ih uspjeli izvući na vrijeme da ih spase, dodao je. U subotu navečer prošla su 72 sata od potresa. Švicarski tim odredit će zajedno s drugim timovima i lokalnim vlastima kad će operacije spašavanja završiti, rekao je Eugster, no ostat će na terenu i pomagati s drugim poslovima.
Ključne riječi
potraga potres spašeni Venezuela

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