Danas i sutra se kuhamo na 39 stupnjeva, ali stiže promjena: Evo kad napokon dolazi osvježenje

Hrvatsku je zahvatio vrhunac prvog ovogodišnjeg toplinskog vala, a temperature će se danas i sutra u većini krajeva penjati do 39 stupnjeva. Prema prognozi DHMZ-a, danas će biti sunčano i poslijepodne većinom vrlo vruće. Na kopnu je lokalno moguć umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije postoji vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar će biti većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, a od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. U Dalmaciji su poslijepodne mogući prolazno jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura bit će između 34 i 39 stupnjeva.
I sutra se nastavlja pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme. DHMZ najavljuje da su, uz umjeren i jak razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će biti slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, dok će na Jadranu ujutro puhati do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura sutra će se kretati između 17 i 22 stupnja, a na obali i otocima od 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će većinom od 34 do 39 stupnjeva.
Meteorolozi upozoravaju da se približava vrhunac toplinskog vala, uz vrlo veliku opasnost od vrućine za zdravlje. Nakon sunčane i suhe nedjelje, početkom novog tjedna na kopnu će biti nešto nestabilnije, no glavna promjena vremena očekuje se u srijedu. Tada bi, barem u unutrašnjosti, toplinski val trebao završiti. Prema prognozi HRT-a, u srijedu se očekuju česti pljuskovi i grmljavina, a uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar počet će pritjecati svježiji zrak. Navečer bi sjeveroistočni vjetar mogao donijeti dodatno osvježenje, pa će vrućina na kopnu osjetnije popustiti.
Na Jadranu će se vrućina povlačiti sporije, osobito u srednjoj i južnoj Dalmaciji, gdje su kiša i grmljavina manje vjerojatni. Osvježenje bi ondje barem djelomično mogla donijeti bura. Do tada će se nastaviti vrlo tople noći te vrlo vrući i većinom sunčani dani, zbog čega će kvalitetan odmor i san mnogima biti otežani. Na sjevernom Jadranu promjena vremena moguća je potkraj srijede, uz kišu, grmljavinu i jačanje bure. U ostatku obale vrućina će se zadržati dulje, a spas od visokih temperatura tijekom dana pružat će uglavnom maestral i kupanje u moru.
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