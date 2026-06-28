Danas i sutra se kuhamo na 39 stupnjeva, ali stiže promjena: Evo kad napokon dolazi osvježenje

Hrvatsku je zahvatio vrhunac prvog ovogodišnjeg toplinskog vala, a temperature će se danas i sutra u većini krajeva penjati do 39 stupnjeva. Prema prognozi DHMZ-a, danas će biti sunčano i poslijepodne većinom vrlo vruće. Na kopnu je lokalno moguć umjeren dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije postoji vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar će biti većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, a od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. U Dalmaciji su poslijepodne mogući prolazno jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura bit će između 34 i 39 stupnjeva.

I sutra se nastavlja pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme. DHMZ najavljuje da su, uz umjeren i jak razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će biti slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, dok će na Jadranu ujutro puhati do umjerena bura, a zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura sutra će se kretati između 17 i 22 stupnja, a na obali i otocima od 23 do 28 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će većinom od 34 do 39 stupnjeva.

Foto: DHMZ

Meteorolozi upozoravaju da se približava vrhunac toplinskog vala, uz vrlo veliku opasnost od vrućine za zdravlje. Nakon sunčane i suhe nedjelje, početkom novog tjedna na kopnu će biti nešto nestabilnije, no glavna promjena vremena očekuje se u srijedu. Tada bi, barem u unutrašnjosti, toplinski val trebao završiti. Prema prognozi HRT-a, u srijedu se očekuju česti pljuskovi i grmljavina, a uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar počet će pritjecati svježiji zrak. Navečer bi sjeveroistočni vjetar mogao donijeti dodatno osvježenje, pa će vrućina na kopnu osjetnije popustiti.

Na Jadranu će se vrućina povlačiti sporije, osobito u srednjoj i južnoj Dalmaciji, gdje su kiša i grmljavina manje vjerojatni. Osvježenje bi ondje barem djelomično mogla donijeti bura. Do tada će se nastaviti vrlo tople noći te vrlo vrući i većinom sunčani dani, zbog čega će kvalitetan odmor i san mnogima biti otežani. Na sjevernom Jadranu promjena vremena moguća je potkraj srijede, uz kišu, grmljavinu i jačanje bure. U ostatku obale vrućina će se zadržati dulje, a spas od visokih temperatura tijekom dana pružat će uglavnom maestral i kupanje u moru.

Foto: DHMZ