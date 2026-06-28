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PROMJENA SMJERA POLITIKE

Janša 'briše' priznanje Palestine i seli veleposlanstvo u Jeruzalem

Autor
Sandra Veljković
28.06.2026.
u 22:40

Nova slovenska vlada želi Izrael pozicionirati kao jednog od ključnih partnera Ljubljane, koja je dosad bila izrazito propalestinski orijentirana

Slovenski premijer Janez Janša najavio je u intervjuu za izraelski dnevnik Israel Hayom da će njegova vlada preseliti veleposlanstvo iz Tel Aviva u Jeruzalem i zamrznuti odluku o priznanju Palestine, potvrdivši potpuni zaokret u odnosu na politiku prethodne vlade Roberta Goloba, u čije je vrijeme Slovenija bila među najglasnijim zagovornicama palestinskog pitanja u Europskoj uniji. Bude li ta najava provedena, Slovenija će postati prva članica EU s veleposlanstvom u Jeruzalemu. Ovakav razvoj događaja predstavlja jednu od rijetkih političkih promjena koja ide iz jedne ekstremne pozicije u odnosu na europski politički mainstream u drugu.

Ključne riječi
Palestina Izrael Janez Janša Slovenija

Komentara 8

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BP
Besposlen pop
23:45 28.06.2026.

Nisam Milanovićev istomišljenik ni glasač, ali možemo biti sretni da nije pobijedio Draganče, sin jugo milicijonara

Avatar horuk
horuk
23:20 28.06.2026.

Samo jedna riječ... Bravo!👍

Avatar Spalathos
Spalathos
23:35 28.06.2026.

Bravo. Prava odluka. A neki naši čudaci traže da mi priznamo tu fantomsku državu koja onako usput uopće nije priznala nas.

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