Janša 'briše' priznanje Palestine i seli veleposlanstvo u Jeruzalem

Slovenski premijer Janez Janša najavio je u intervjuu za izraelski dnevnik Israel Hayom da će njegova vlada preseliti veleposlanstvo iz Tel Aviva u Jeruzalem i zamrznuti odluku o priznanju Palestine, potvrdivši potpuni zaokret u odnosu na politiku prethodne vlade Roberta Goloba, u čije je vrijeme Slovenija bila među najglasnijim zagovornicama palestinskog pitanja u Europskoj uniji. Bude li ta najava provedena, Slovenija će postati prva članica EU s veleposlanstvom u Jeruzalemu. Ovakav razvoj događaja predstavlja jednu od rijetkih političkih promjena koja ide iz jedne ekstremne pozicije u odnosu na europski politički mainstream u drugu.
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