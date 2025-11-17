Nova akcija USKOK-a i policije: U tijeku uhićenje zbog droge

USKOK je izvijestio kako je u tijeku uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava zagrebačka. "Navedene radnje provode se na području Zagreba u odnosu na osobu za koju se osnovano sumnja da je u sastavu zločinačkog udruženja počinila kazneno djelo iz oblasti kriminaliteta droga. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost", navodi USKOK.

Neslužbeno, zbog sumnje za zloporabu droge, odnosno preprodaju marihuane i kokaina u sastavu zločinačkog udruženja na meti istražitelja su se našle tri osobe. Dvije su ranije uhićene te se nalaze u istražnom zatvoru. Sada je uhićen, neslužbeno, državljanin Crne Gore koji se sumnjiči za zloporabu droge u sastavu zločinačkog udruženja. Riječ je o nastavku istrage iz kolovoza tijekom koje je utvrđeno da se droga nabavljala i prodavala u sklopu zločinačkog udruženja. Neslužbeno, uhićen je Kristijan B.

O akciji se oglasila i Policijska uprava zagrebačka: "Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u koordinaciji s USKOK-om započeli su jutros realizaciju kriminalističkog istraživanja zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sustavu zločinačkog udruženja. Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćena je jedna osoba čije je uhićenje u tijeku, kao i provođenje hitnih dokaznih radnji. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena osoba bit će predana pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava bit će podnesena Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta."