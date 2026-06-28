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'DUBOKA TRANSFORMACIJA'

Automobilski div pred radikalnim potezom? Četiri tvornice bi se mogle zatvoriti, pripremaju se i masovni otkazi

Volkswagen
REUTERS
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
28.06.2026.
u 15:12

Volkswagen se suočava s brojnim izazovima, sporim prelaskom na električna vozila, jakom konkurencijom iz Kine, visokim troškovima i padom profitabilnosti

Europski automobilski div Volkswagen nalazi se pred radikalnim restrukturiranjem. Prema informacijama više njemačkih medija, koncern razmatra ukidanje čak do 100.000 radnih mjesta diljem svijeta, što bi bio jedan od najvećih rezova u povijesti tvrtke. Koncern trenutno zapošljava oko 657.000 ljudi. Planirani rezovi gotovo bi udvostručili dosadašnji cilj od 50.000 otkaza do 2030. godine. Prema nekim izvorima, moglo bi biti riječi o dodatnih 60.000 radnih mjesta, iako točan sastav brojki još nije u potpunosti jasan. Informacije su prvi objavili manager magazin i NDR, pozivajući se na insajdere iz tvrtke. Navodi se da je glavni izvršni direktor Oliver Blume predstavio plan sanacije upravi. U dokumentu namjerno nije naveden točan broj kako bi se ostavio prostor za pregovore, prenosi Der Spiegel.

Prema izvješću, četiri tvornice mogle bi biti zatvorene u srednjoročnom razdoblju. To su VW-ove tvornice u Hannoveru, Zwickauu i Emdenu, kao i Audijeva tvornica u Neckarsulmu. Proizvodnja bi, prema planu, prestala nakon što se modeli koji se trenutno tamo proizvode postupno ukinu.

Veliki izazov predstavlja provedba ovakvog plana. U Volkswagenu je na snazi jamstvo zaposlenja do kraja 2030. godine, a u Audiju do kraja 2033. Unatoč tome, koncern već dobro napreduje s dosadašnjim ciljem od 50.000 otkaza, od predviđenih 35.000 na matičnoj marki VW, već je dogovoreno oko 28.000 odlazaka, i to na socijalno prihvatljiv način bez prisilnih otkaza.

Uz masovno rezanje radnih mjesta, Volkswagen razmatra i duboku reorganizaciju. Matična marka Volkswagen te podružnica za komponente trebale bi se izdvojiti iz koncerna i osnovati kao zasebna društva. Time bi se olakšala eventualna prodaja ili izlazak pojedinih dijelova na burzu. VW-ov glasnogovornik nije želio komentirati interne dokumente, ali je potvrdio da cijela automobilska industrija prolazi kroz duboku transformaciju. "Točno je da Volkswagen Group prolazi kroz duboku transformaciju", rekao je glasnogovornik. Dodao je da će se tema raspravljati na sjednici Nadzornog odbora 9. srpnja.

Planovi će vjerojatno naići na jak otpor predstavnika radnika i savezne države Donje Saske, koja je veliki dioničar. Posebno osjetljivo je pitanje zatvaranja tvornica u Njemačkoj. Volkswagen se suočava s brojnim izazovima, sporim prelaskom na električna vozila, jakom konkurencijom iz Kine, visokim troškovima i padom profitabilnosti.

Ovaj potez dolazi kao dio šireg nastojanja da se koncern učini efikasnijim, lakšim i spremnijim za budućnost automobilske industrije. Međutim, cijena bi mogla biti vrlo visoka, deseci tisuća izgubljenih radnih mjesta u Njemačkoj, zemlji u kojoj je VW dugo simbol stabilnosti i snažne industrije.

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Ključne riječi
restrukturiranje automobilska industrija otkazi Volkswagen

Komentara 7

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Avatar EU Balija
EU Balija
15:55 28.06.2026.

nek otvore u tzv uKrajni

Avatar Samodesno
Samodesno
15:17 28.06.2026.

Danke Frau Ursula!

PV
prcko.vita
15:28 28.06.2026.

Od kada su se bacili u biznis s tim konzervama na baterije koje koštaju ohoho vidim bizniz cvate. Možda se sjete ponudit opet običan auto s običnim 1.0 benzincem i 44 kW za cca 7000 euradi gotovine, ali teško. Previše ih je ispranih mozgova. Ej, najobičniji benzinac, tri cilintrića, tri svjećice, 3 litre ulja i običan filter ulja, servis koji možemo sami sebi napraviti u dvorištu.

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